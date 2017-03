Les ventes de systèmes de stockage ont reculé en un an de 6,7% dans le monde pour atteindre 11,1 milliards de dollars au quatrième trimestre annonce IDC. Les capacités totales livrées progressent en revanche de 18,3% et représentent 52,4 exaoctets au cours du trimestre.

Le groupe des ODM (Original Design Manufacturers), qui livrent directement les datacenters hyperscales tirent leur épingle du jeu et voient leurs ventes progresser de 3,2% à 1,2 milliard de dollars. Les livraisons de serveurs de stockage reculent en revanche de 7,8% à 3,4 milliards de dollars. Les systèmes de stockage externe, qui représentent le principal segment du marché, voient eux aussi leurs ventes baisser de 7,8% pour atteindre 6,5 milliards de dollars (voir tableau).

Dell Technologies (Dell + EMC) domine le segment avec une part de marché de 32,9% mais ses ventes reculent de 17,3% à 2,12 milliards de dollars. HPE, IBM et NetApp se disputent la seconde place avec respectivement 10,2%, 10,1% et 10,0% de part de marché. Tous les 3 affichent une baisse des livraisons, la plus modeste étant celle de NetApp (-1,4%). Notons que la part de marché d’HPE inclut les revenus de H3C, son ancienne filiale chinoise dont le contrôle a été cédé à Tsinghua Holdings en mai 2016. Hitachi clôt le Top 5 avec une part de marché de 7,0% et des revenus en baisse de 15,1%.

Top 5 Vendors Groups, Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Fourth Quarter of 2016 (Revenues are in Millions) Vendor Groups 4Q16 Revenue 4Q16Market Share 4Q15 Revenue 4Q15 Market Share 4Q16/4Q15 Revenue Growth 1. Dell Technologiesa $2,124.9 32.9% $2,570.3 36.8% -17.3% T2. HPE/New H3C Group*b $656.5 10.2% $706.5 10.1% -7.1% T2. IBM* $653.8 10.1% $791.4 11.3% -17.4% T2. NetApp* $642.0 10.0% $650.9 9.3% -1.4% 5. Hitachi $451.6 7.0% $532.0 7.6% -15.1% Others $1,920.0 29.8% $1,741.8 24.9% 10.2% All Vendors $6,499.0 100.0% $6,992.9 100.0% -7.8% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, March 3, 2017

Notes:

* – IDC declares a statistical tie in the worldwide enterprise storage systems market when there is less than one percent difference in the revenue share of two or more vendors.

a – Dell Technologies represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.