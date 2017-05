Avec un modeste 2,5%, la croissance des smartphones était en 2016 la plus faible de l’histoire de ces terminaux. L’année 2017 devrait être celle du rebond si l’on en croit IDC. Rebond encore timide mais rebond tout de même. Le cabinet d’analyse prévoit en effet cette année une croissance de 3% pour atteindre le 1,52 million d’exemplaires. Raison de cette reprise : l’arrivée sur le marché de nouveaux appareils majeurs. Le mouvement devrait s’amplifier en 2018 pour atteindre 4,5% de croissance, grâce cette fois à une amélioration des conditions économiques dans plusieurs pays émergents ainsi qu’à une année complète de livraisons de nouveaux smartphones estampillés Apple.

« L’année 2016 fut intéressante pour les smartphones avec d’un côté des marchés, traditionnellement à forte croissance, en baisse et d’autres marchés matures, comme les Etats-Unis et la Chine, dépassant les taux de croissance mondiaux », commente dans un communiqué Ryan Reith, reponsable du Worldwide Quarterly Mobile Device Tracker d’IDC. « Si nous regardons vers l’avant, nous voyons différents facteurs qui permettront au marché des smartphones de reprendre une partie de son élan. Tout d’abord, moins de la moitié de la population mondiale utilise actuellement un smartphone et des marchés tels que le Moyen-Orient et l’Afrique, l’Europe Centrale et de l’Est ainsi que l’Asie du Sud-Est ont un vaste potentiel de croissance. De plus, si les consommateurs continuent à exiger plus de leur smartphone, nous pensons qu’une grande partie des utilisateurs actuels d’appareils bas de gamme vont vouloir une meilleure expérience avec des appareils plus perfectionnés. La consommation des médias, les jeux, la réalité augmentée et virtuelle, et la connexion permanente sont les moteurs de cette tendance. »

L’autre aspect important de l’industrie du smartphone est la lutte intense qui a lieu sur le segment du haut de gamme. Samsung a fait récemment parler de lui avec les lancements du Galaxy S8 et S8+, montrant au passage que la débâcle du Note 7 l’an dernier n’avait en aucune manière altéré sa motivation de rester le numéro un mondial. Et tout laisse supposer qu’à la fin de l’année on assistera à une des plus grandes annonces d’Apple – si pas la plus grande –concernant une nouvelle génération d’iPhone. On est persuadé chez IDC, que l’évolution vers le haut des appareils bas de gamme constatée l’an dernier n’empêchera pas les smartphones haut de gamme de garder toute leur place sur le marché.

Concernant les systèmes d’exploitation, Android devrait conserver une part de marché d’environ 85% cette année et les années suivantes, iOS s’appropriant quasiment les 15% restants. La chute de Windows Phone et des autres OS devrait se poursuivre, laissant à ceux-ci que des miettes de miettes comme l’indique le tableau ci-dessous.

Worldwide Smartphone Platform Shipments, Market Share, Year-Over-Year Growth, and 5-Year CAGR, 2017 and 2021 (shipments in millions) Platform 2017 Shipment Volume* 2017 Market Share* 2017 Annual Growth* 2021 Shipment Volume* 2021 Market Share* 2021 Annual Growth* 2016-2021 CAGR* Android 1,290.7 85.1% 3.5% 1,491.1 85.5% 3.1% 3.6% iOS 223.6 14.7% 3.8% 252.1 14.5% 1.4% 3.2% Windows Phone 1.1 0.1% -80.9% 0.3 0.0% -18.0% -44.8% Others 1.6 0.1% -64.4% 1.0 0.1% -5.3% Total 1,517.0 100.0% 3.0% 1,744.6 100.0% 2.9% 3.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker, May 30, 2017

* Table Note: All figures are forecast projections.