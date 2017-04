Selon les chiffres fournis par IDC, 347,4 millions de smartphones ont été livrés dans le monde au cours du premier trimestre. C’est 4,3% de plus qu’il y a un an. Ce pourcentage dépasse les prévisions du cabinet qui tablait sur une croissance de 3,6%.

« Les résultats du premier trimestre prouvent que l’industrie du smartphone n’est pas morte et qu’il existe toujours de la croissance », commente dans un communiqué Ryan Reith, en charge du Worldwide Quarterly Mobile Devices Trackers au cabinet. « Il est indéniable que 2016 fut une année pivot pour l’industrie qui a vu sa croissance ramenée pour la première fois à un seul chiffre. Nous pensons toutefois que cette industrie va connaître un certain rebond en 2017, ce que les résultats du premier trimestre confirment très certainement. Outre ce qui a été livré au premier trimestre, les annonces majeures d’Huawei avec le P10 et Samsung avec le Galaxy S8 démontrent que l’innovation est encore possible. Et malgré l’absence d’annonce formelle de la part d’Apple, nous pouvons dire que l’industrie anticipe fortement ce qui ressortira des annonces concernant l’iPhone. »

La croissance du premier trimestre a incontestablement été alimentée par les fabricants chinois. Les principaux moteurs du marché sont en effet Huawei, Oppo et Vivo dont les taux de croissance dépassent de loin, et ce depuis près d’un un an, la progression du marché. Cette tendance a de grandes chances de perdurer si ces fabricants gagnent des parts de marché sur de nouveaux territoires croit savoir IDC. « Bien que l’on ait vu une abondance de nouveaux terminaux vedettes entrer récemment sur le marché, selon nos projections la future croissance proviendra essentiellement de terminaux plus abordables vendus sur différents marchés », estime de son côté Anthony Scarsella, directeur de recherche au cabinet. « Malgré toute la popularité et le matraquage publicitaire des médias autour des appareils premium, nous continuons à constater dans les gammes de produits de beaucoup de fabricants un glissement vers des modèles abordables inspirés des modèles premium, plutôt que vers des modèles vedettes. Les fabricants ont commencé à adopter un design de type premium qui estompe les frontières entre le haut de gamme et le bas de gamme, poussant le consommateur moyen à choisir une marque sans investir beaucoup d’argent. »

Chez les constructeurs, Samsung conserve sa première place malgré l’absence de croissance au premier trimestre. De fortes ristournes sur les vaisseaux amiraux que sont les Galaxy S7 et 7 Edge ont notamment permis de faire place nette pour les nouveaux S8 et S8+. Malgré une très légère croissance, Apple voit quant à lui sa part de marché refluer de 15,4 à 14,9%. Comme on l’a vu plus haut, les principaux vainqueurs du trimestre sont Huawei, Oppo et Vivo avec des croissances de respectivement 21 ,7%, 29,8% et 23,6%. Des croissances qu’ils doivent notamment à de solides performances sur le marché chinois.

Top Five Smartphone Vendors, Worldwide Shipments, Market Share, and Year-Over-Year Growth, Q1 2017 Preliminary Data (Shipments in Millions) Vendor 1Q17 Shipment Volume 1Q17 Market Share 1Q16 Shipment Volume 1Q16 Market Share Year-Over-Year Change 1. Samsung 79.2 22.8% 79.2 23.8% 0.0% 2. Apple 51.6 14.9% 51.2 15.4% 0.8% 3. Huawei 34.2 9.8% 28.1 8.4% 21.7% 4. OPPO 25.6 7.4% 19.7 5.9% 29.8% 5. vivo 18.1 5.2% 14.6 4.4% 23.6% Others 138.7 39.9% 140.0 42.1% -1.0% Total 347.4 100.0% 332.9 100.0% 4.3% Source: IDC Quarterly Mobile Phone Tracker, April 27, 2017

Notes:

• Data is preliminary and subject to change. Some IDC estimates were made prior to financial earnings reports.

• Company shipments are exclude OEM sales for all companies.

• The « Company » represents the current parent company (or holding company) for all brands owned and operated as subsidiary.