Poids lourd du marché de l’IT en France (il devrait représenter 54% de celui-ci), le marché des services pèsera cette année 25,5 milliards d’euros dans l’Hexagone prévoit IDC France. Avec une croissance annuelle moyenne de 2,2% il devrait générer 27,9 milliards d’euros en 2020, croit savoir le cabinet qui y consacre sa mini-étude hebdomadaire.

Les segments en plus forte croissance seront selon IDC, l’hébergement (5,6% de croissance sur la période 2017-2020), la tierce maintenance applicative (+4,2%), le conseil et l’intégration réseaux (+4,0%) et l’outsourcing des réseaux et des postes clients (+3,0%).

Suivant en cela la tendance générale, le marché du service se consolide. Le Top 10 des ESN représentait ainsi 44% du marché en 2016, contre 38% en 2013. Les 3 premières marches du podium sont occupées par, dans l’ordre, Capgemini, Atos et Sopra Steria.