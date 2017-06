Le marché mondial des serveurs poursuit sa glissade au premier trimestre. Il recule en valeur de 4,5% sur un an et en termes de livraisons de 4,2% indique la dernière étude de Gartner sur le sujet. La seule région à bénéficier d’une certaine croissance est la région Asie/Pacfique explique le cabinet d’analyse. « Alors que les ventes sont en croissance sur le segment des serveurs hyperscales pour datacenters, les segments entreprises et PME sont freinés par les utilisateurs, qui se contentent de la virtualisation pour absorber l’accroissement des ressources nécessaires pour leurs applications, et qui s’intéressent aux alternatives offertes par le cloud », constate l’analyste Jeffrey Hewitt.

Malgré une baisse de chiffre d’affaires de 8,7%, HPE conserve la première place du Top 5 avec 24,1% de part de marché, talonné par Dell EMC qui enregistre de con côté une croissance de 4,8%. Il est d’ailleurs le seul dans ce cas. Derrière on trouve IBM (-34,6%), talonné par Cisco (-2,9%), qui prend la place de Lenovo. Confronté à une chute des ventes de 16,0%, le Chinois doit se contenter de la 5ème place.

Table 1

Worldwide: Server Vendor Revenue Estimates, 1Q17 (US Dollars)

Company 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Revenue 1Q16 Market Share (%) 1Q17-1Q6 Growth (%) HPE 3,009,569,241 24.1 3,296,591,967 25.2 -8.7 Dell EMC 2,373,171,860 19.0 2,265,272,258 17.3 4.8 IBM 831,622,879 6.6 1,270,901,371 9.7 -34.6 Cisco 825,610,000 6.6 850,230,000 6.5 -2.9 Lenovo 731,647,279 5.8 871,335,542 6.7 -16.0 Others 4,737,196,847 37.9 4,537,261,457 34.7 4.4 Total 12,508,818,106 100.0 13,091,592,596 100.0 -4.5

Source: Gartner (June 2017)

Côté livraisons, Dell renforce sa position de leader avec une part de marché de 17,9%. Le constructeur texan bénéficie d’une modeste croissance de 0,5%. Malgré une baisse de 16,7%, HPE conserve sa deuxième place avec 16,8% du marché. Huawei occupe la troisième place du podium, sa croissance de 19,7% lui ayant permis de déloger son compatriote Lenovo qui enregistre une chute des livraisons de 26,7%, la plus forte du tableau. Quant à la plus belle progression – 27,3% – elle est à mettre au crédit d’Inspur Electronics qui a livré au cours du premier trimestre plus de 139.000 serveurs. Le fabricant chinois est désormais en embuscade pour la quatrième place.

Table 2

Worldwide: Server Vendor Shipments Estimates, 1Q17 (Units)

Company 1Q17 Shipments 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Shipments 1Q16 Market Share (%) 1Q17-1Q16 Growth (%) Dell EMC 466,800 17.9 464,292 17.1 0.5 HPE 438,169 16.8 526,115 19.4 -16.7 Huawei 156,559 6.0 130,755 4.8 19.7 Lenovo 145,977 5.6 199,189 7.3 -26.7 Inspur Electronics 139,203 5.4 109,390 4.0 27.3 Others 1,254,892 48.2 1,286,097 47.4 -2.4 Total 2,601,600 100.0 2,715, 138 100.0 -4.2

Source: Gartner (June 2017)

Gartner donne également un coup de projecteur sur les ventes dans la zone EMEA, plus que toujours soumise à l’incertitude économique et politique. « En termes de revenus, le marché des serveurs EMEA commence de la même manière que 2016 s’est terminé », observe le cabinet d’analyse. Les ventes du premier trimestre ont totalisé 2,8 milliards de dollars, soit une baisse de 12,2% sur un an. Quant aux livraisons, elles ont reculé de 8% pour atteindre 503.000 unités.

En termes de revenus, tous les fournisseurs du Top 5 à l’exception de Dell EMC enregistrent une baisse. HPE conserve la première place, malgré une baisse du chiffre d’affaires de 18,2%. Deuxième, Dell EMC grignote des parts de marché grâce à la hausse de 5,3% de ses revenus. En revanche ses livraisons ont baissé de 3%. Le seul a enregistrer ici un gain est Cisco (+2,8%).

Table 3

EMEA: Server Vendor Revenue Estimates, 1Q17 (US Dollars)

Company 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Revenue 1Q16 Market Share (%) 1Q17-1Q16 Growth (%) HPE 915,079,134 33.0 1,118,767,775 35.5 -18.2 Dell EMC 561,854,433 20.3 533,414,867 16.9% 5.3 Cisco 199,260,000 7.2 211,640,000 6.7% -5.8 Fujitsu 197,885,111 7.1 217,138,861 6.9% -8.9 Lenovo 183,544,197 6.6 196,801,000 6.2% -6.7 Others 712,376,198 25.7 875,367,033 27.8% -18.6 Total 2,769,999,072 100.0 3,153,129,537 100.0% -12.2

Source: Gartner (June 2017)

Table 4

EMEA: Server Vendor Shipment Estimates, 1Q17 (Units)

Company 1Q17 Shipments 1Q17 Market Share (%) 1Q16 Shipments 1Q16 Market Share (%) 1Q17-1Q16 Growth (%) HPE 167,818 33.4 199,819 36.5 -16.0 Dell EMC 112,872 22.4 116,305 21.3 -3.0 Lenovo 25,070 5.0 25,439 4.7 -1.5 Fujitsu 24,186 4.8 30,385 5.6 -20.4 Cisco 20,659 4.1 20,106 3.7 2.8 Others 152,567 30.3 154,765 28.3 -1.4 Total 503,173 100.0 546,819 100.0 -8.0

Source: Gartner (June 2017)