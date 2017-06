Le marché mondial des commutateurs Ethernet (couches réseau 2 et 3) a progressé en glissement annuel de 3% au premier trimestre, générant un chiffre d’affaires de 5,66 milliards de dollars. En revanche, le marché des routeurs a enregistré une baisse de 3,7% à 3,5 milliards de dollars rapporte IDC.

Sur un plan géographique, les ventes de switches Ethernet ont grimpé de 9,1% dans la zone MEA (Moyen-Orient/Afrique). Tiré par la Belgique (+27,6%) et la Suède (+12,0%), l’Europe de l’Ouest enregistre de son côté une croissance de 6%. La zone Asie/Pacifique (+3,5%) et l’Amérique du Nord (+2,5%) connaissent une croissance moindre. En revanche, l’Amérique Latine (-0,4%), le Japon (-0,6%) et l’Europe Centrale et de l’Est (-2,4%) enregistrent des baisses. Globalement, le marché est tiré par les switches 100 Go, dont les revenus et les livraisons ont grimpé de respectivement 323,5% et 776,4% sur un an.

Le marché des routeurs enregistre comme on l’a vu un recul de 3,7% sur un an. La décroissance est plus forte (-4,4%) sur le segment fournisseurs de service que sur le segment entreprises (-1,4%). Ce marché est attentiste face à l’évolution du SD-WAN. Sur un plan régional, il enregistre une hausse sur le marché japonais (+5,2%). Tous les autres marchés sont en baisse, celui de l’Europe de l’Ouest reculant de 7,1% en un an.

Côté fournisseurs, attaqué de toutes parts, Cisco conserve sa première place sur tous les segments mais cède des parts de marché. Sur celui des commutateurs Ethernet, sa part de marché est de 55,1% contre 59% il y a un an. La baisse des revenus atteint 3,5%. Sur le marché des routeurs (segment fournisseurs de services et segment entreprise combinés), la baisse de chiffre d’affaires atteint 13,3% tandis que la part de marché de l’équipementier recule en un an de 48,8% à 43,9% (précisons qu’elle était de 42,2% au quatrième trimestre 2016).

Chez les compétiteurs, Huawei enregistre de belles performances aussi bien sur le marché des commutateurs que sur celui des routeurs. Les revenus issus du premier bondissent de 69,8% tandis que ceux provenant du second enregistrent 17% de croissance. Bête noire de Cisco, Arista voit ses revenus générés par les switches Ethernet grimper de 37,1%. Juniper enregistre une notable croissance de 39,2% sur le segment des commutateurs Ethernet et progresse de 3,4% sur celui des commutateurs. Enfin, HPE voit ses ventes de switches Ethernet gagner 0,8% de croissance par rapport au trimestre précédent.