Quelques semaines après qu’IDC ait publié l’état du marché du PC européen au premier trimestre, c’est au tour de Gartner de nous livre les résultats de ses comptages, limités à la seule France cette fois. Mais alors que le premier cabinet annonçait une solide reprise dans l’Hexagone, le second fait état d’un repli continu. Selon lui, avec 0,6% de ventes en moins sur un an, le marché français enchaîne le troisième trimestre consécutif sur la troisième marche du podium européen derrière le Royaume-Uni qui enregistre un recul de 16,8 % et l’Allemagne qui affiche une croissance de 2,6 %. En tout, selon Gartner 2,085 millions de PC ont été livré dans l’Hexagone au cours de la période.

Le recul aurait sans doute été plus important sans le succès de Windows 10 et le renouvellement des équipements dans les entreprises qui dope le marché professionnel. « Lors de ce premier trimestre on note une baisse continue dans la vente de desktop avec -7,6 %. Ce phénomène est principalement dû à la baisse globale des achats de PC des consommateurs (6,8 %). En effet, ces derniers se tournent de plus en plus vers les convertibles malgré l’attrait du gaming qui ne s’avère pas être suffisant pour stimuler les ventes de desktop », commente dans un communiqué Bruno Lakehal, Senior Analyste. « Les consommateurs privilégient désormais et depuis quelques années les formats 14/15. Plus légers et plus maniables, ils permettent aux ultramobiles de continuer de croître de 11,2 %, ce marché ayant conclu l’année 2016 avec une forte de croissance de 14 %. »

Côté constructeurs, HP renforce sa domination avec 7,8% de croissance et une part de marché de 26,4%. « Le constructeur présente des tendances de résultats assez similaires à l’état global du marché avec une croissance portée par le marché professionnel et un bon score dans les ventes d’ultramobiles auprès des consommateurs », analyse Bruno Lakehal. Derrière on trouve Lenovo et ses 8,1% de croissance qui lui confèrent une part de marché de 17,7%. Le fabricant chinois éjecte ainsi Asus de la seconde place. Avec des ventes en baisse de 12,3% sur un an, ce dernier voits sa part de marché fondre à 15,6%.

Marché des PC en France au 1er trimestre 2017 (milliers d’unités livrées, et part de marché)