Après une faible croissance de 0,3% au quatrième trimestre, le marché du PC reprend des couleurs dans la zone EMEA au premier trimestre 2017 et progresse de 1,6%, totalisant 17,4 millions de livraisons. Selon IDC, qui publie ces chiffres, ce sont les notebooks qui tirent le marché, enregistrant une croissance de 8,9%. Leur progression est particulièrement notable en Europe de l’Ouest, où le gain atteint 9,2% contre 8,3% dans la région CEMA (Europe centrale et de l’Est, Moyen-Orient et Afrique). Dopées notamment par un taux de change favorable face au dollar, les livraisons de notebooks destinés au marché professionnel progressent de 18,6% en CEMA et de 11,2% en Europe de l’Ouest. Les notebooks destinés au grand public voient quant à eux leurs livraisons croître de 8,1% en Europe centrale et de l’Est et de 7,5% en Europe de l’Ouest, comblant ainsi les retards de livraisons de l’année dernière. En revanche, les ventes de desktop reculent de 12% sur l’ensemble de la zone EMEA.

« Le retour à un environnement positif marque une nette stabilisation du marché du PC traditionnel en EMEA. Les pénuries de mémoires et de SSD ont provoqué des retards l’année dernière et certaines livraisons n’ont pas pu se faire avant le premier trimestre 2017. De plus, le channel a anticipé la demande et a augmenté l’approvisionnement de ses stocks en prévision de futures hausses de prix », commente Andrea Minonne, analyste en charge des PC chez IDC. « Les fluctuations des taux de change et une meilleure perspective macroéconomique dans les marchés matures (à l’exception du Royaume-Uni) ont également fortement influencé les performances des PC au cours du trimestre ».

Les livraisons de PC en Europe de l’Ouest progressent de 3,1%. On constate cependant de fortes disparités entre les pays. La reprise est solide en France (+8,2%) et en Allemagne (+5,8%). En revanche, l’annonce du Brexit pèse sur les livraisons au Royaume-Uni qui reculent de 7,9%. La situation semble s’améliorer en Europe du Sud, notamment en Italie (-2,6%) et en Espagne (-2,8%). Sur l’ensemble de la région, les livraisons de notebooks progressent de 11,2%, comblant ainsi l’érosion des desktops. La meilleure perspective macroéconomique constatée dans plusieurs pays booste les investissements IT tandis que le marché grand public bénéficie du rattrapage des retards de livraisons, de la sortie de notebooks plus fins et plus légers et d’une forte demande pour les ordinateurs de jeu.

En Europe centrale et de l’Est, la croissance des notebooks (+11,7%) permet au marché de progresser de 4,5%. En revanche, la hausse des livraisons de notebooks (+5,1%) n’empêche pas l’ensemble du marché d’accuser un recul de 6,2% au Moyen-Orient et en Afrique (MEA).

Du côté des constructeurs, HP Inc renforce son leadership avec une hausse des livraisons de 4,4% et une part de marché de 25,7%. Lenovo enregistre une croissance de 1,4% et confirme sa position de second avec une part de marché de 20,6%. Belle progression en revanche de Dell (+9,8%) qui reste toutefois très loin des deux premiers avec 12,0% du marché. Acer voit de son côté ses livraisons bondir de 35,1% ce qui lui permet de supplanter Asus, en pleine déconfiture (-5,6%), qui clôt ce Top 5 avec 9,3% de part de marché.

Top 5 Vendors: Europe, the Middle East, and Africa (EMEA) Traditional PC Shipments*

2017Q1 (Preliminary) (000 Units)

Vendor 2016Q1 Shipments 2017Q1 Shipments 2016Q1 Share 2017Q1 Share YoY Growth HP Inc. 4,288 4,478 25.0% 25.7% 4.4% Lenovo 3,539 3,587 20.7% 20.6% 1.4% Dell 1,900 2,086 11.1% 12.0% 9.8% Acer Group 1,258 1,699 7.3% 9.8% 35.1% ASUS 1,712 1,617 10.0% 9.3% -5.6% Others 4,436 3,939 25.9% 22.6% -11.2% Total 17,133 17,406 100.0% 100.0% 1.6%

Source: IDC EMEA Quarterly PCD Tracker, Preliminary Results, 2017Q1, April 2017