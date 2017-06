Cette fois-ci sera-t-elle la bonne ? Confronté depuis plusieurs années à la baisse des ventes de sa division PC, Fujitsu cherche une solution pour la sauvegarder. Dans un premier temps une fusion avec Vaio (ex-Sony) et Toshiba avait été envisagée. L’affaire ne se fit pas, les trois entreprises ne parvenant pas à se mettre d’accord sur une stratégie de croissance et un plan de réduction des effectifs communs. Fujitsu, qui avait entretemps transféré l’activité dans FCCL, une filiale créée à cette occasion, annonça au mois d’octobre être en négociation pour un rapprochement avec Lenovo. « Les deux parties explorent les termes d’une coopération stratégique globale dans le domaine des PC, incluant la recherche & développement, le design et la fabrication », expliquait le fabricant japonais dans un communiqué, ajoutant qu’il souhaitait « créer un modèle gagnant visant à stimuler les capacités de ventes de support, de R&D et de production de Fujitsu avec l’excellence opérationnelle de Lenovo ». La finalisation d’un accord était prévue pour la fin du mois de mars au plus tard.

Depuis lors c’était le silence absolu. Celui-ci vient d’être enfin rompu. Ce mardi, au cours d’une conférence de presse, le président du groupe, Tatsuya Tanaka, a affirmé que les discussions en étaient à leur phase finale. « Nous sommes à la dernière phase de l’élaboration des meilleures synergies entre nos deux entreprises. Nous pensons aboutir rapidement », a-t-il expliqué. « Ce n’est pas comme si quelque chose d’inattendu se produisait, nous essayons de discuter de tout à fond. »

Interrogé par Reuters, Lenovo s’est refusé à tout commentaire. « Les détails d’une éventuelle coopération sont toujours en discussion et il n’y a pas actuellement de calendrier prévu pour communiquer », a indiqué Charlotte West, porte-parole de la société.

Affaire à suivre, donc.