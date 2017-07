Le rétrécissement du marché du PC se poursuit. Les livraisons ont en effet baissé de 4,3% au second trimestre si l’on en croit Gartner. Le marché enregistre ainsi sa 11ème baisse consécutive. « Les prix élevés des PC dus à une pénurie des composants destinés aux DRAM, aux SSD et aux écrans LCD ont eu un impact négatif sur la demande au cours du deuxième trimestre. Les fournisseurs ont adopté des approches différentes face à ce phénomène. Certains ont décidé de ne pas augmenter le prix de leurs appareils alors que d’autres l’on fait », explique Mikako Kitagawa, analyste principal chez Gartner. « Cependant, les fournisseurs n’ont pas pu augmenter leurs prix trop rapidement sur le segment professionnel, particulièrement dans les grandes entreprises où le prix est bloqué dans le cadre d’un contrat. Sur le marché grand public, la hausse des prix a eu un impact, les acheteurs y étant plus sensibles. Beaucoup de consommateurs ont reporté leurs achats en attendant que la pression sur les prix cesse. »

Grâce à une hausse de ses ventes de 3,3%, HP a ravi la première place à Lenovo. La firme de Palo Alto enregistre ainsi un quatrième trimestre consécutif de hausse. Le fabricant chinois entérine quant à lui une baisse de 8,4% de ses livraisons. Selon Mikako Kitagawa, cette évolution pourrait refléter un changement de stratégie, le constructeur privilégiant désormais la protection de ses marges, plutôt que l’augmentation de sa part de marché. Dell constate lui aussi une progression de ses ventes (+1,4%), ce qui lui permet d’augmenter sa part de marché. Une nouvelle chute des livraisons (-10,3%) oblige Asus à céder la troisième place du classement à Apple. La firme à la pomme enregistre malgré tout une légère baisse de ses ventes (-0,4%), alors qu’au trimestre précédent les livraisons avaient augmenté de 4,5%. Toutefois, la plus forte baisse affecte Acer dont les livraisons ont chuté de 12,5%.

Précisons que ces chiffres ne tiennent pas compte des Chromebooks que Gartner n’assimile pas aux PC. « Le Chromebook ne remplace actuellement pas un PC. Cela pourrait être le cas si certaines conditions étaient remplies. Ainsi, l’infrastructure et la connectivité doivent être améliorées, la connectivité mobile des données doit être plus abordable et il faut plus de capacités offline », estime Mikako Kitagawa.



Preliminary Worldwide PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q17 (Thousands of Units)

Company 2Q17 Shipments 2Q17 Market Share (%) 2Q16 Shipments 2Q16 Market Share (%) 2Q17-2Q16 Growth (%) HP Inc. 12,690 20.8 12,285 19.2 3.3 Lenovo 12,188 19.9 13,305 20.8 -8.4 Dell 9,557 15.6 9,421 14.7 1.4 Apple 4,236 6.9 4,252 6.7 -0.4 Asus 4,036 6.6 4,501 7.0 -10.3 Acer Group 3,850 6.3 4,402 6.9 -12.5 Others 14,546 23.8 15,710 24.6 -7.4 Total 61,105 100.0 63,876 100.0 4.3

Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs and ultramobile premiums (such as Microsoft Surface), but not Chromebooks or iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding.

Source: Gartner (July 2017)

La zone EMEA se distingue

Dans la zone EMEA les livraisons ont atteint 17 millions d’unités au cours du troisième trimestre, ce qui représente un recul de 3,5%. On retiendra que Lenovo enregistre une progression de ses livraisons de 2,9%, tandis que Dell voit les siennes chuter de 9,8%, ce qui distingue le Vieux Continent du reste du marché. L’évolution n’est pas uniforme dans tous les pays constate Gartner. Ainsi l’Allemagne voit-elle ses ventes progresser tandis que le Royaume-Uni, pénalisé par le Brexit qui se profile, enregistre une baisse des livraisons. En France, malgré une confiance en hausse après l’élection d’Emmanuel Macron, les achats de PC ne décollent pas s’étonne le cabinet d’analyse.



Preliminary EMEA PC Vendor Unit Shipment Estimates for 2Q17 (Thousands of Units)

Company 2Q17 Shipments 2Q17 Market Share (%) 2Q16 Shipments 2Q16 Market Share (%) 2Q17-2Q16 Growth (%) HP Inc. 4,137 24.3 4,117 23.4 0.5 Lenovo 3,433 20.2 3,337 18.9 2.9 Dell 1,703 10.0 1,888 10.7 -9.8 Asus 1,666 9.8 1,935 11.0 -13.9 Acer Group 1,625 9.6 1,646 9.3 -1.3 Others 4,446 26.1 4,706 26.7 -5.5 Total 17,010 100.0 17,629 100.0 -3.5

Notes: Data includes desk-based PCs, notebook PCs and ultramobile premiums (such as Microsoft Surface), but not Chromebooks or iPads. All data is estimated based on a preliminary study. Final estimates will be subject to change. The statistics are based on shipments selling into channels. Numbers may not add up to totals shown due to rounding.

Source: Gartner (July 2017)