Gartner a publié ses résultats préliminaires pour le marché mondial du PC au premier trimestre. Les livraisons mondiales auraient encore reculé de 2,4% par rapport à la même période de 2016, revenant à son niveau de 2007 à 62,2 millions d’unité. Le marché entreprises a toutefois connu une légère croissance, note l’institut d’études. Mais le marché grand public continue à reculer, ce qui conduit le Gartner à pronostiquer des difficultés majeures à cours terme pour les acteurs n’ayant pas de positions assez fortes sur le marché entreprises. Dans ce contexte, HP a plutôt tiré son épingle du jeu avec une croissance de 6,5% de ses ventes, qui lui permet de revenir à quelques dizième de points de parts de marché du numéro un, Lenovo. Autres gagants Dell (+3,4%) et Apple (+4,5%), respectivement au troisième et cinquième rangs du marché. En revanche, Asus (-14%) et Acer (-1,8%) piquent du nez.

Remarques: Les données comprennent les PC de bureau, les ordinateurs portables et les ultramobiles (tels que Microsoft Surface), mais pas les Chromebooks ou les iPads. Toutes les données sont estimées à partir d’une étude préliminaire. Les estimations finales seront sujettes à changement. Les statistiques sont basées sur les livraisons dans les canaux de distribution. Les chiffres peuvent ne pas correspondre aux totaux indiqués en raison des arrondis.

Source : Gartner (Avril 2017)