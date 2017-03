Au quatrième trimestre, le marché des infrastructures cloud était dominé par HPE, Cisco et Dell-EMC indique Synergy. Jusqu’alors et depuis des années seuls les deux premiers livraient bataille pour détenir la plus grande part de marché, mais en fin d’année ils ont été rejoints par le dernier, fraîchement fusionné. Tous trois détiennent environ 11,5% de part de marché. Soit autant que les ODMs (Original Design Manufacturers) réunis qui profitent de la forte demande émanant des datacenters hyperscale. Le cabinet d’étude constate qu’IBM et Microsoft sont hors d’atteinte du podium.

Si l’on s’intéresse aux différents types de cloud, on constate que Cisco règne en maître sur le marché des infrastructures de cloud public tandis que Dell-EMC a pris le dessus sur HPE sur le marché du cloud privé.

En 2016, les dépenses consacrées aux équipements d’infrastructure (matériels et logiciels) tous clouds confondus, ont dépassé le cap des 70 milliards de dollars, le quatrième trimestre comptant pour 27% du total. Synergy constate que si le cloud privé connaît un ralentissement, le cloud public continue de croître à un rythme à deux chiffres.

Par segment, HPE domine le marché des serveurs et constitue un concurrent redoutable sur celui du stockage, tandis que Cisco s’impose sur celui des réseaux et bénéficie d’une belle croissance sur celui des serveurs. Sans surprise, Dell EMC règne sur le marché du stockage, et occupe la deuxième place sur le marché des serveurs. Bien que distancés, Microsoft contrôle les marchés des systèmes d’exploitation pour serveurs et de la virtualisation tandis qu’IBM maintient sa domination sur différents marchés des technologies cloud.