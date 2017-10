Si l’on en croit IDC, les fournisseurs d’infrastructure cloud (serveurs, stockage et commutateurs Ethernet) ont engrangé 12,3 milliards de dollars au deuxième trimestre, un chiffre d’affaires en progression de 25,8% sur un an. Les revenus des infrastructures destinées au cloud public, soit 8,7 milliards de dollars, ont enregistré une hausse de 34,1% et représentent 33,5% des dépenses mondiales en matière d’infrastructures IT, contre 27,0% un an plus tôt. Le cloud privé voit quant à lui ses revenus progresser de 9,9% à 3,7 milliards de dollars. L’ensemble des revenus générés par les infrastructures cloud a ainsi triplé au cours de ces quatre dernières années, tandis que le chiffre d’affaires des infrastructures IT traditionnelles poursuit son déclin, affichant une baisse de 3,8% comparé au deuxième trimestre 2017, et cela bien qu’avec 13,6 milliards de dollars, il pèse encore 52,4% des investissements globaux dans les infrastructures IT.

Au sein du cloud public, qui représente désormais 70,2% des revenus des infrastructures cloud, les dépenses pour le stockage ont augmenté de 30,4%, soit la plus forte progression enregistrée devant celle des serveurs (+24,6%) et celle des commutateurs Ethernet (+26,8%). Du côté du cloud public, ce sont également les serveurs qui mènent la danse avec 60% de l’ensemble des dépenses.

A l’exception de l’Amérique Latine, où les revenus provenant des infrastructures cloud ont baissé de 13,1% en un an, toutes les régions enregistrent de solides progressions. C’est notamment le cas de l’Europe de l’Ouest, qui se distingue avec un confortable +33,4%, devant l’Asie/Pacifique (Japon exclu) où la hausse atteint 30,5%, la région MEA (+28,4%), le Canada (+25,1%) et les Etats-Unis (+24,8%). Avec respectivement +16,9% et + 10,4%, l’Europe Centrale et de l’Est, ainsi que le Japon enregistrent quant à eux des progressions plus modestes, mais toujours à deux chiffres.

Du côté des constructeurs, le numéro un Dell voit sa part de marché reculer de 3,9 points à 11,8% et son chiffre d’affaires baisser de 5% à 1,46 milliards de dollars. Même baisse des revenus pour le numéro deux HPE qui affiche 1,37 milliards de dollars et une part de marché en recul de 3,6 points à 11,1%. Tous les autres acteurs enregistrent de solides hausses. C’est le cas du numéro 3 Cisco dont le chiffre d’affaires progresse de 14,3% à 1,01 milliard de dollars. La firme de San Jose, qui dépasse ainsi pour la première fois le cap du milliard de dollars, voit cependant sa part de marché reculer de 0,9 point à 8,2%, pénalisé par la hausse des revenus des constructeurs ODM (+63,8%) et d’Huawei, dont le chiffre d’affaires bondit de 30,2% à 380 millions de dollars, conférant au Chinois une part de marché de 3,1% (+0,1 point). Derrière, Netapp et Inspur voient leur chiffre d’affaires s’envoler de respectivement 23,6% à 314 millions de dollars et de 45,8% à 275 millions de dollars.

Top 5 Companies, Worldwide Cloud IT Infrastructure Vendor Revenue, Q2 2017 (Revenues are in Millions, Excludes double counting of storage and servers) Vendor Group 2Q17 Revenue (US$M) 2Q17 Market Share 2Q16 Revenue (US$M) 2Q16 Market Share 2Q17/2Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc* $1,456 11.8% $1,534 15.7% -5.0% 1. HPE/New H3C Group* ** $1,365 11.1% $1,437 14.7% -5.0% 3. Cisco $1,014 8.2% $888 9.1% 14.3% 4. Huawei* $380 3.1% $292 3.0% 30.2% 4. NetApp* $314 2.5% $254 2.6% 23.6% 4. Inspur* $275 2.2% $189 1.9% 45.8% ODM Direct $5,439 44.1% $3,321 33.9% 63.8% Others $2,088 16.9% $1,886 19.2% 10.7% Total $12,332 100.0% $9,800 100.0% 25.8% IDC’s Quarterly Cloud IT Infrastructure Tracker, Q2 2017 October 2017

Notes:

* IDC declares a statistical tie in the worldwide cloud IT infrastructure market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

** Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting external market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from Q2 2016 and going forward.