Le marché du HPC connaît une modeste croissance. Selon IDC, il a enregistré au troisième trimestre une progression de 3,9% pour atteindre 2,8 milliards de dollars. Sur les neufs premiers mois de 2016, il a généré 8,1 milliards de dollars. C’est 3,4% de plus que les 7,8 milliards de dollars engrangés un an auparavant. Cette croissance modeste est due en grande partie à la baisse des ventes enregistrée par les serveurs situés sous la barre des 250.000 dollars. Ainsi, les modèles d’entrée de gamme (moins de 100.000 dollars) ont généré 395,5 millions de dollars, contre 433 millions de dollars un an auparavant (-8,7%). Les serveurs dont le prix s’établit entre 100.000 et 249.000 dollars font encore moins bien avec un chiffre d’affaires de 836,2 millions de dollars, soit un repli annuel de 14,4%.

En revanche, les divisionnal systems (250.000 à 499.000 dollars) voient leurs ventes s’envoler de 22,4% à 568,4 millions de dollars. Les supercalculateurs (+ de 500.000 dollars) bénéficient d’une croissance quasi identique (+22,3%) et génèrent 985,3 millions de dollars, laissant ainsi présager le dépassement du cap du milliard de dollars au quatrième trimestre.

Reflétant l’attrait constaté pour les systèmes haut de gamme, les livraisons reculent en un an de 8.094 unités pour s’établir à 63.385 unités. Le prix de vente moyen passe quant à lui de 109.280 dollars à 127.411 dollars.

Du côté des constructeurs, HPE domine le secteur avec 35,8% de part de marché. La firme de Palo Alto devance ainsi Dell et Lenovo qui détiennent respectivement 18,5% et 8,6% de part de marché. La domination d’HPE est également écrasante sur le segment des supercalculateurs où elle atteint 37,0% de part de marché, contre 13,3% pour Dell, 8,1% pour Lenovo et 7,0% pour Fujitsu.