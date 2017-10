Le marché français du Big Data Analytics affiche un réel dynamisme si l’on en croit IDC. Pesant 14% du marché du logiciel, il devrait générer cette année 1,64 milliard d’euros, et 2,24 milliards d’euros en 2021, soit une croissance annuelle moyenne de 8,2%. Dans l’Hexagone trois éditeurs dominent le secteur. SAP caracole en tête devant Oracle et Microsoft.

Avec une croissance annuelle moyenne de 9,1% sur la période 2017/2021, les plateformes d’intégration et de gestion des données analytiques, qui rassemblent les entrepôts de données relationnelles, les magasins de données non relationnelles, les outils d’intégration des données et les outils pour l’analyse continue représentent le segment le plus dynamique. Avec chacune une croissance annuelle de 6,4%, les applications analytiques (performance financière, CRM analytique, Supply Chain analytique, planification de la production, solutions analytiques pour les RH et pour les autres opérations) et les plateformes de business intelligence (outils de requête et de reporting, analyse prédictive, analyse de contenu, systèmes de recherche, analyse spatiale et de localisation, plateformes logicielles cognitives/IA) arrivent ensuite. Selon IDC, sur la période 2017/2021 la croissance sera essentiellement tirée par les plateformes logicielles cognitives/IA (+35,3%), les magasins de données analytiques non relationnelles (+31,5%), les outils d’analyse continue (+9,6%) et les systèmes de recherche (+8,9%).