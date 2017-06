Combinés, les casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle verront en 2021 leurs ventes multipliées par 10 par rapport à 2016. L’année dernière 10 millions de casques ont été vendus dans le monde. En 2021 on devrait en écouler 100 millions soit un taux de progression annuel moyen de 57,7% précise IDC à l’origine d’une étude consacrée à ces équipements. Ce pourcentage cache toutefois d’énormes disparités puisque le nombre de casques de réalité augmentée devrait bondir de près de 173% pour atteindre un peu moins de 162.500 unités vendues en 2021.

Avec 9,24 millions d’exemplaires écoulés cette année-là, soit un bond plus modeste de 48,7%, les casques de réalité virtuelle constituent toutefois le gros du marché. Ils sont plébiscités par les consommateurs qui représentent un peu plus de 80% des ventes aujourd’hui (73% en 2021). Ce sont les casques sans écran (cette fonction étant assurée par le smartphone), moins chers, qui tirent le marché. Depuis le second semestre 2016, les équipements tels que la PlayStation VR de Sony, l’HTC Vive et l’Oculus Rift de Facebook semblent relancer le segment des équipements complets. Au cours des prochains 18 mois, le marché devrait profiter de l’introduction de nouveaux appareils par Microsoft et les fabricants de PC estime Jitesh Ubrani, analyste spécialisé dans les équipements mobiles chez IDC.

En revanche, avec un peu moins de 52.000 ventes en 2016, les casques de réalité augmentée sont boudés par les consommateurs. IDC estime que les ces derniers découvriront plutôt la réalité augmentée grâce à un smartphone ou une tablette que via un casque dédié, comme semble le démontrer le lancement récent par Apple de la plateforme ARkiT. De leur côté, les professionnels – qui ont fait l’acquisition de 110.500 casques RA en 2016 – marquent un plus grand intérêt pour ces équipements. C’est tout particulièrement le cas pour certains marchés verticaux tels que la santé, la fabrication, la maintenance ou encore le design et l’architecture. Un intérêt qui devrait s’accroître puisqu’au cours des prochaines années les professionnels pèseront 80% des ventes du segment, pour atteindre 20,45 millions d’exemplaires vendus en 2021.

Worldwide AR and VR Headset Shipments, Segment Share, and CAGR, 2016 – 2021