Le marché des serveurs a connu de nouveau un coup de mou au premier trimestre dans la zone EMEA. C’est ce qui ressort du bilan trimestriel établi par IDC. Le chiffre d’affaires dégagé par le secteur recule en effet de 12,7% sur un an pour s’établir à 2,65 milliards de dollars. Calculée en euros, la baisse est de 9,6%. Le nombre de livraisons recule de son côté de 1,4% pour s’établir un peu au-dessus de 530.000 unités.

Si l’on s’intéresse aux segments de produits, on constate que ce sont les serveurs à nœuds multiples traditionnels qui, avec -46,6%, enregistrent la plus forte baisse. En revanche, les serveurs à nœuds multiples personnalisés voient leurs ventes bondir de 101,1%. Les serveurs racks personnalisés enregistrent de leur côté une hausse de 48,6%.

Les fournisseurs ODM clôturent le trimestre avec des ventes en hausse de 72,5% à 154,3 millions de dollars, ce qui leur permet de s’octroyer une part de marché de 5,8%. Chez les constructeurs traditionnels, malgré une baisse de son chiffre d’affaires de 19,3% à 907,0 millions de dollars, HPE reste le principal fournisseur de la région avec une part de marché de 34,2%. A la seconde place on trouve Dell EMC, seul fabricant du podium à enregistrer une hausse de son chiffre d’affaires. Celui-ci progresse en effet de 4,9% pour atteindre 562,4 millions de dollars et une part de marché de 21,2%. On trouve ensuite Cisco et Lenovo, dont les chiffres d’affaires reculent de respectivement 6,2 et 6,8%. La plus forte baisse est toutefois enregistrée par IBM dont les ventes ont chuté de 50,3% et qui disparaît du tableau. « Les revenus des serveurs en Europe de l’Ouest poursuivent leur baisse au premier trimestre. En particulier, les revenus des serveurs IBM ont reculé de 50,3% en raison de la baisse des livraisons de solutions non x86 (ndlr : Power et System Z) et de la prolongation pour les cycles de rafraîchissement prolongés », constate Michael Ceroici, analyste en charge des infrastructures européennes chez IDC.

Deux pays de l’Europe de l’Ouest enregistrent une croissance (modeste) des ventes de serveurs. Ce sont l’Irlande (+0,2%) et la Norvège (+1,1%). En revanche, la France, les Pays-Bas et la Suisse enregistrent les plus fortes baisses avec des revenus en chute de 20%.

En Europe Centrale et de l’Est ainsi qu’au Moyen Orient et en Afrique la tendance est également à la baisse. Avec un chiffre d’affaires de 523,73 millions de dollars, les ventes y reculent de 6,3%.

Top 5 EMEA Vendor Revenues ($M)

Vendor 1Q16 Server Revenue 1Q16 Market Share 1Q17 Server Revenue 1Q17 Market Share 1Q16/1Q17 Revenue Growth HPE 1,123.7 37.0% 907.0 34.2% -19.3% Dell EMC 536.1 17.7% 562.4 21.2% 4.9% Cisco 211.6 7.0% 198.5 7.5% -6.2% Lenovo 196.8 6.5% 183.4 6.9% -6.8% ODM Direct 89.5 2.9% 154.3 5.8% 72.5% Others 879.0 28.9% 646.8 24.4% -26.4% Total 3,036.7 100.0% 2,652.3 100.0% -12.7%

Source: IDC Quarterly Server Tracker, 1Q17

