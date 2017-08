Le secteur de la sécurité des informations se porte bien. Très bien même, si l’on en croit Gartner qui prévoit pour cette année une croissance des ventes de 7% par rapport à 2016, soit un chiffre d’affaires global de 86,4 milliards de dollars. Et pour 2018, le cabinet d’analyse table sur des dépenses de 93 milliards de dollars. Concernant le segment de la protection des infrastructures, il s’attend à une hausse des ventes sur le marché des tests de sécurité, un marché encore modeste mais tiré par la multiplication des brèches de sécurité et le développement des tests de sécurité des applications, une composante du DevOps. Ce sont toutefois les services de sécurité (outsourcing, consulting et implémentation) qui constitueront le principal moteur de la croissance. En revanche, les appliances, virtuelles, le cloud public et les solutions de sécurité en mode SaaS devraient ralentir les ventes des solutions attachées au hardware.

D’autres facteurs devraient contribuer activement à la progression du secteur. C’est notamment le cas de la GDPR qui, selon le cabinet d’analyse, devrait générer 65% des achats en matière de solutions de prévention des pertes de données (DLP) d’ici 2018. « La GDPR a causé une panique généralisée et un malaise au sein des organisations en Europe mais elle a un effet mondial depuis que les multinationales doivent également se soumettre à la nouvelle législation. Alors que les organisations renforcent leur connaissance de la GDPR, celles qui ont déjà implémenté une solution de DLP déterminent à présent les fonctionnalités additionnelles dans lesquelles elles doivent investir, telles que la classification des données, le masquage des données ou la data discovery », indique Gartner dans un communiqué.

La récente loi chinoise sur la cybersécurité devrait quant à elle avoir un effet négatif sur les solutions de sécurité d’origine US. D’ici 2021, plus de 80% des entreprises chinoises devraient ainsi déployer des solutions provenant d’un fournisseur local. Les ventes de ces dernières devraient par ailleurs se développer dans les pays de l’Asie et du Pacifique avec pour résultat un ralentissement de la croissance dans la région, les prix de vente des solutions chinoises étant moins élevés.

Gartner s’attend enfin à ce que 40% des contrats MSS (services de sécurité managés), contre 20% aujourd’hui, soient associés à d’autres services de sécurité ou à des projets d’externalisation plus larges.