Les livraisons de casques de réalité augmentée et de réalité virtuelle ont progressé pour atteindre 2,3 millions d’exemplaires au cours du premier trimestre si l’on en croit IDC. Avec un longue liste de produits qui devraient apparaître sur le marché à partir du second semestre, le cabinet s’attend cette année à une croissance à trois chiffres.

Les casque de réalité virtuelle représentent plus de 98% des livraisons. Près des deux tiers de ceux-ci sont des appareils sans écran tcomme que le Samsung Gear et le Daydream View de Google, le dernier tiers étant constitué de casques tels que le HTC Vive, l’Oculus Rift et le PSVR de Sony.

De leur côté, les casques de réalité augmentée ont vu leurs livraisons croître de 77,4% grâce à l’apparition de nouveaux appareils et à l’extension des ventes à de nouveaux marchés.

Côté constructeurs, Samsung et son Gear VR mènent la danse grâce notamment à un large réseau de distribution. Le Coréen doit également sa première place à sa collaboration avec Oculus. C’est le seul fabricant du top 5 à connaître une baisse de ses ventes mais IDC pense que cette situation – due selon le cabinet aux problèmes rencontrés par le smartphone Note – n’est que provisoire. Le fabricant devrait notamment rebondir grâce au récent lancement d’une version du Gear VR avec contrôleur.

Avec seulement un seul produit proposé, la PlayStation VR, Sony a réussi à s’imposer dans le Top 5.

HTC doit quant à lui une partie de son succès à la présence de ses casques dans les espaces de démonstration et de rencontres VR Café, tout particulièrement en Asie.

Bien qu’en perte de vitesse à cause de problèmes de distribution, Facebook devrait rebondir avec son Oculus Rift. L’ajout au produit de nouvelles fonctionnalités associé à la baisse des prix devrait en effet relancer les ventes.

Enfin, TCL termine ce Top 5 avec l’Alcatel VR proposé avec le smartphone Alcatel Idol 4/S. Cela n’empêchera pas le constructeur de faire face à une concurrence acharnée qui pourrait lui faire perdre sa cinquième place.

Top 5 Worldwide AR and VR Headset Companies, Shipments and Market Share, Q1 2017 (shipments in thousands) Company 1Q17 Shipments 1Q17 Market Share 1. Samsung 489.5 21.5% 2. Sony 429.0 18.8% 3. HTC 190.9 8.4% 4. Facebook 99.3 4.4% 5. TCL 91.3 4.0% Others 980.0 43.0% Total 2280.0 100.0% Source: IDC Worldwide AR/VR Headset Tracker, June 1, 2017

Table Notes: