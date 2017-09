D’après le baromètre IDC consacré aux appliances de sécurité (Worldwide Quaterly Security Appliance Tracker), ce marché a bénéficié au deuxième trimestre d’une belle croissance, aussi bien en termes de chiffre d’affaires qu’en matière de livraisons. Les fournisseurs ont engrangé dans le monde un chiffre d’affaires de 3,0 milliards de dollars, ce qui représente une croissance de 9,2% en un an et 706.186 unités livrées (+7,0%).

La croissance est tirée par le segment UTM (gestion unifiée des menaces) qui a atteint 1,6 milliard de dollars de chiffre d’affaires au deuxième trimestre, soit une croissance de 16,8%, la plus forte du marché des appliances de sécurité. Avec des croissances de respectivement 9,5% et 6,4%, les secteurs des pare-feu et du Content Management ont également enregistré une belle progression. En revanche, les systèmes de détection et de prévention des intrusions et les réseaux privés virtuels ont enregistré des baisses de respectivement 11,7% et 1,3%.

Sur un plan géographique, principal moteur de la croissance les Etats-Unis ont généré au deuxième trimestre 41% du chiffre d’affaires global du marché, soit une croissance de 9,2%. Avec + 20,9%, la plus forte hausse est toutefois enregistrée par la zone Asie/Pacifique (à l’exclusion du Japon) qui pèse 23,9% des revenus. La zone EMEA bénéficie d’une croissance plus modeste de 2,3%. La région Asie/Pacifique, Japon inclus, enregistre 17,2% de croissance tandis que l’ensemble des Amériques (Canada, Amérique Latine et Etats-Unis) affiche un gain de 8,8%.

Côté fournisseurs, tous les acteurs du Top 5 sont en progression. Grâce à sa forte croissance (son chiffre d’affaires a bondi de 26,2%) Palo Alto Networks s’octroie la deuxième place du classement, reléguant Check Point en troisième position, et menace désormais le leader Cisco. Fortinet fait également une belle opération avec 18,7% de croissance, Symantec fermant la marche malgré un honorable +9,6%.