MapR vient de lever 56 millions de dollars au cours d’un tour de table auquel ont participé ses investisseurs actuels emmenés par Lightspeed Venture Partners (Brocade, Aerohive, Ciena, Docker, Nimble Storage, Nutanix…). La dernière levée de fonds remonte à 2016 et s’était soldée par un montant de 50 millions de dollars. Interrogé par Forbes, le CEO de l’entreprise Matt Mills n’a pas dévoilé la valorisation de MapR, se contentant d’indiquer qu’elle était désormais supérieure à ce qu’elle était auparavant. Selon le site d’informations financières PitchBook Data, elle était alors de 500 millions de dollars. D’après Forbes, il pourrait s’agir de la dernière levée de fonds avant une introduction en bourse. Ce que Matt Mills a toutefois démenti, expliquant qu’il ne souhaitait pas susciter de faux espoirs chez ses employés. « Nous n’avons pas de calendrier établi, nous ferons cela quand le temps sera venu », a-t-il indiqué, avant d’ajouter « Cela nous met en bonne position ». L’argent levé servira à poursuivre l’expansion internationale, tout particulièrement en Australie, au Japon et en Corée du Sud.

Ancien dirigeant d’Oracle, Matt Mills a été recruté en octobre 2015 comme président et COO de MapR. Il a été promu CEO il y a tout juste un an en remplacement du John Schroeder un des co-fondateurs de la société, qui occupe désormais les fonctions de président exécutif.

Au deuxième trimestre, MapR – qui fournit des distributions Apache Hadoop intégrant des fonctionnalités de stockage d’entreprise sur le web et de gestion de bases de données – a enregistré des facturations en hausse de 100%. Un exploit que le CEO attribue à la focalisation de l’entreprise sur ses clients les plus importants comme American Express, SAP et la société d’assurance maladie United Healthcare. MapR perd actuellement de l’argent mais pense pouvoir atteindre l’équilibre à la fin de l’année prochaine.