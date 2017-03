Les principaux supporters d’Hadoop seront-ils bientôt en bourse ? La réponse est oui si l’on en croit plusieurs titres de la presse en ligne US spécialisée (Silicon Valley Business Journal, Bloomberg, Axios) qui s’appuient sur des sources autorisées.

Selon une de ces sources, MapR aurait mandaté Goldman Sachs pour mener une IPO. Valorisé aux environs de 500 millions de dollars, l’éditeur de San Jose espèrait ainsi lever entre 150 et 200 millions de dollars.

C’est beaucoup moins que son concurrent Cloudera qui, selon une autre source, aurait quant à lui fait appel à Morgan Stanley pour diriger les opérations avec l’espoir de récolter plus de 400 millions de dollars. Il est vrai que la firme de Palo Alto est estimée aux alentours de 4 milliards de dollars. Reste à savoir s’il y a de la place pour eux deux. L’avantage sera à celui qui tire le plus vite. D’autant que le troisième fournisseur d’une distribution open source Hadoop, Hortonworks occupe déjà le terrain depuis décembre 2014. Valorisé alors 665 millions de dollars, le développeur de Sandbox avait récolté 150 millions de dollars, le prix d’introduction ayant été fixé à 16 dollars l’action, soit 23% de plus que les estimations de la société. Las, depuis longtemps le titre est en dessous de son prix d’introduction. Mercredi soir il était coté 9,44 dollars. Ce vendredi matin, il ne vaut plus que 9,31 dollars. Un cours qui devrait faire réfléchir ses deux concurrents.