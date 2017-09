L’ESN Maltem Consulting Group lance « Futurs », sa nouvelle entité dédiée à l’innovation, à la stratégie digitale et à l’incubation.

Fondée à Paris, Futurs part d’une triple conviction. D’abord, que l’innovation ne doit pas se comprendre dans une opposition facile entre nouvelle et ancienne économie, startups et grands groupes, mais au sein de ces derniers et en co-construction avec eux, pour bénéficier de leur implantation et de leur force d’action. Ensuite, que l’innovation n’est pas un secteur à part reposant sur une compétence unique, mais qu’elle nécessite de croiser les expertises et d’intervenir simultanément à tous les niveaux de la chaîne de valeur (idéation, production technique, communication, prospective). Enfin, que la rapidité inédite du progrès technologique impose désormais d’évaluer systématiquement l’impact de l’innovation en même temps qu’elle se fait, que cet impact soit économique et social, biologique, cognitif ou environnemental.

La nouvelle entité s’appuie sur tous les moyens de Maltem et intervient sur l’ensemble des marchés où le groupe est implanté (France, Benelux, Hong Kong, Singapour, Madagascar en non-profit, Maroc et bientôt en Australie), en association avec les expertises locales.. Elle se conçoit comme un écosystème d’innovation ouvert, travaillant en proximité avec un réseau d’entreprises partenaires, de startups, de créateurs et d’universitaires, dont elle peut mobiliser les compétences selon les besoins.

Futurs revendique un vaste champ d’expertise technologiques qui va de l’Internet des objets à la réalité virtuelle et augmentée, de l’intelligence artificielle à la blockchain ; sur des sujets aussi variés que la production participative d’énergie, l’innovation ouverte, le changement climatique, ou le monitoring de réseau par l’intelligence artificielle. Ce dernier projet, porté avec un « géant de la grande distribution », sera présenté à la prochaine édition de Microsoft Experiences en octobre à Paris.