La plateforme Enterprise Cloud Platform de Nutanix sera bientôt disponible sur les serveurs ProLiant d’HPE fait savoir le spécialiste de l’hyperconvergence dans un communiqué. L’offre est également étendue aux serveurs lames UCS B-Series de Cisco. Une extension qui n’a probablement pas la bénédiction de l’équipementier. Ce dernier avait, rappelons-le, violemment réagi lorsque l’été dernier Nutanix avait couplé sa solution avec ses serveurs racks UCS C-Series. Il est vrai qu’après avoir tenté de mettre par deux fois la main sur Nutanix, Cisco avait signé un accord avec SpringPath, ce qui avait débouché sur l’offre HyperFlex. En apprenant le couplage de la plateforme Enterprise Cloud Platform avec ses serveurs série C, le fabricant de San Jose avait banni Nutanix de son Solution Partner Program. « Le Cisco Solution Partner Program (SPP) favorise l’intégration de solutions complémentaires à l’architecture Cisco ainsi que les initiatives communes de mise sur le marché. Depuis le lancement d’HyperFlex, Nutanix est devenu un concurrent direct de la technologie de Cisco. Il en résulte que Nutanix ne participe plus au Solution Partner Program en ce qui concerne UCS. Ceci afin de ne pas jeter la confusion parmi les partenaires, les équipes de terrain et nos clients », avait fait savoir l’équipementier. « Nous sommes surpris que Cisco refuse de répondre à la forte demande des clients et des partenaires pour l’offre Nutanix sur UCS et d’offrir plus de choix, et donc de valeur, à leurs client », avait réagi Nutanix en indiquant que les clients Cisco bénéficieraient de son propre support.

On ne sait pas non plus si le couplage avec les serveurs ProLiant est bien vue à Palo Alto puisque, rappelons-le, HPE a racheté Simplivity et vient d’annoncer l’appliance HPE SimpliVity 380 with OmniStack, premier fruit de cette union.

En étendant son offre aux serveurs ProLiant et UCS B-Serie, le spécialiste de l’hyperconvergence, qui a des accords OEM avec Dell et Lenovo, est désormais présent chez les quatre principaux fabricants de serveurs qui ensemble pèsent 52% du marché.

Le communiqué annonce par ailleurs le lancement de Nutanix Go, une offre de paiement à l’usage, alignée sur le mode cloud, qui devrait intéresser les entreprises préférant le mode Opex au mode Capex. Cette offre, actuellement limitée au territoire américain, sera étendue à l’international plus tard.

L’Enterprise Cloud Platform est actuellement disponible en mode preview sur les serveurs lames UCS, avant une disponibilité générale au cours de ce deuxième trimestre. Les clients HPE intéressés devront quant à eux encore patienter jusqu’au quatrième trimestre.