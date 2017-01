Alphabet, la maison-mère de Google, a enregistré de très bons résultats au cours du dernier trimestre. Malheureusement, des impôts plus élevés que prévus (22% contre 19% pour les neuf premiers mois) dus à un ajustement fiscal opéré par la société, ont relégué son bénéfice en deçà des prévisions de Wall Street.

Le chiffre d’affaires a grimpé de 22,2% à 26,06 milliards de dollars. La commercialisation de publicités ciblées sur internet, tout particulièrement sur terminaux mobiles, demeure la principale vache à lait du groupe. Elle grimpe de 17,4% à 22,4 milliards de dollars.

Mais le géant de Montain View réussit plutôt bien sa diversification malgré quelques désengagements (notamment dans les satellites). Le chiffre d’affaires de la rubrique « autre revenus » bondit ainsi de 62% à 3,4 milliards de dollars. Le groupe a également tiré parti des ventes de fin d’années, et tout particulièrement du « black friday » et du « cyber monday » pour récolter les premiers bénéfices de ses derniers investissements dans le hardware. L’assistant vocal Google Home et le smartphone Pixel ont rencontré un vrai succès a expliqué le CEO de Google, Sundar Pichai, lors de la présentation des résultats. Malgré cela, les « autres produits » enregistrent une perte de 1,1 milliard de dollars. C’est 100 millions de moins qu’il y a un an.

Quant au bénéfice, malgré le réajustement fiscal opéré, il progresse de plus de 8% à 5,33 milliards de dollars, ou 7,56 dollars par action. Hors éléments exceptionnels, il atteint 9,36 dollars. C’est en dessous des prévisions Reuters I/E/B/S qui prévoyaient 9,64 dollars. On a déjà vu pire. L’action a toutefois plongé de 2,2% dans les échanges après-bourse.