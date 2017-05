Au cours de son exercice 2016/2017 clos le 31 mars 2017 Generix Group affiche un chiffre d’affaires de 63,0 millions d’euros, en croissance annuelle de 8%. Les revenus récurrents des activités d’édition (maintenance et SaaS) représentent plus de 62% du chiffre d’affaires. L’activité SaaS génère à elle seule à 21,6 millions d’euros (+21%) et devient la première contributrice au chiffre d’affaires du groupe.

L’éditeur d’applications collaboratives affiche sur l’exercice un Ebitda stable de 5% du chiffre d’affaires, soit 2,9 millions d’euros, dont 0,8 million d’euros provenant de l’activité nord-américaine (Sologlobe) après 6 mois de consolidation.

Au niveau groupe, l’impact net des frais de logiciels activés et des dotations nettes aux amortissements et provisions s’élève à – 0,9 million d’euros contre +0,3 million d’euros sur l’exercice précédent. La variation de ces éléments (sans impact sur la trésorerie) est liée à des reprises de provisions constatées sur l’exercice précédent suite au passage de créances anciennes en irrécouvrables et au dénouement de certains litiges, ainsi qu’à l’amortissement des frais de déménagement d’un site. Le résultat opérationnel courant ressort ainsi à 2,0 millions d’euros. Après prise en compte du résultat financier et de l’impôt (en augmentation de 0,6 million d’euros suite à l’impact sur les impôts différés de la diminution future du taux d’impôt sur les sociétés), le résultat net du groupe ressort à -0,2 million d’euros, contre +1,2 million d’euros un an plus tôt.

Pour l’exercice en cours, Generix Group table sur une croissance du chiffre d’affaires à deux chiffres et sur une meilleure profitabilité.