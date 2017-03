Après avoir intégré dans ses équipes 25 collaborateurs en 2016, MailInBlack annonce l’ouverture de 14 postes sur les prochains mois. Ces recrutements concernent les deux activités de l’éditeur marseillais : l’antispam MailInBlack et LetsignIt, une solution de signature de mails.

« Nos deux activités ont connu l’année dernière une très forte croissance et nous ont permis de réaliser une croissance de plus de 65 %. Nous allons donc recruter de nouveaux collaborateurs pour offrir à nos clients toujours plus de qualité de service et d’innovation que ce soit en matière de solutions antispam ou de signatures électroniques. Mailinblack bénéficie de tous les fondamentaux pour attirer les meilleurs collaborateurs et leur permettre de vivre une aventure passionnante », affirme dans un communiqué le président de MailInBlack, Damien Neyret.

Liste de postes ouverts :

2 assistants commerciaux

1 chargé d’administration de ventes

2 chefs marché/produit

1 ingénieur qualité

2 ingénieurs production

2 développeurs

2 techniciens support

1 Comptable

1 Assistant comptable

Pour en savoir plus : http://www.mailinblack.com