Lors de sa visite au salon Viva Tech – un salon qui doit devenir « le CES français » – Emmanuel Macron a annoncé la création d’un fonds de l’innovation doté de 10 milliards d’euros et confié à Bpifrance ; une promesse de la campagne présidentielle. Lors de celle-ci, le président de la République avait indiqué que l’argent proviendra des « actions d’entreprises possédées de manière minoritaire par l’Etat ». L’Etat investira massivement dans l’internet des objets, l’intelligence artificielle, la santé connectée, la numérisation des cleantechs et des technologies vertes. « La France doit devenir le leader de ces technologies et gagner ces batailles qui définiront les nouvelles frontières technologiques ». Constatant que la France devenait « le pays des startups », Emmanuel Macron a souhaité qu’elle devienne celui des licornes. « La France est en train devenir la nation des startups. Il ne faut plus que les startups quittent le pays quand il s’agit de se développer. Je veux libérer les contraintes et créer les protections qui vont avec ce monde. » Il a ensuite demandé aux épargnants d’investir leur argent dans les startups « qui favorisent l’innovation » plutôt que dans les obligations d’Etat et l’immobilier. Il a ainsi promis la fin de l’ISF pour ceux qui investissent leur argent « dans les entreprises plutôt que dans l’immobilier ». Il a par ailleurs promis un prélèvement forfaitaire de 30% « tout inclus pour les revenus du capital afin de faire vivre le système tout en restant attractif ». « Il y a un momentum, il y a partout dans le pays des femmes et des hommes qui veulent faire, inventer, innover, des femmes et des hommes qui veulent gagner à l’échelle du monde, des femmes et des hommes qui veulent que la France réussisse et qui veulent être fiers de leur pays », a-t-il ajouté en s’adressant à un parterre d’entrepreneurs conquis. D’autant plus conquis qu’il leur a promis « un droit à l’erreur », dont les contours sont encore flous. « L’Etat ne doit pas sanctionner mais aider ».

Emmanuel Macron a également annoncé l’instauration d’un French Tech visa d’une durée de 4 ans, destiné à simplifier les procédures administratives pour les créateurs d’entreprise étrangers et leur famille qui rejoignent la France.

Le chef de l’Etat a ensuite évoqué la transformation numérique de l’Etat. « L’Etat doit devenir digital. Il faut un Etat qui innove, qui gagne en productivité, en efficacité en épousant le numérique. »

Avant de conclure, le président de la République a ensuite prôné ce qu’il appelle « l’entreprenariat des lumières ». « Entrepreneurs et entrepreneuses vous vivez dans un monde dans lequel vous avez le droit de réussir mais pas le droit d’être cyniques. Vous vivez dans un monde dans lequel vous avez le droit de vous enrichir, mais vous n’avez pas le droit d’être cupides, ni égoïstes. La société ne l’accepte plus (…) Votre réussite ne doit pas être uniquement votre réussite individuelle, mais celle de votre entreprise, celle de l’ensemble de vos salariés, de vos voisins ; vos voisins parfois à l’autre bout de la planète. »