L’éditeur de solutions d’ECM (Enterprise Content Management) M-Files Corporation annonce l’acquisition d’Apprento, spécialiste canadien de l’intelligence artificielle et du traitement automatique du langage naturel.

Les technologies de traitement du langage naturel d’Apprento seront associées à la plateforme de gestion de l’information de l’éditeur finlandais. Elles permettront d’obtenir automatiquement des informations provenant de contenus non structurés et d’optimiser les processus de classement, de traitement et de sécurisation des données de l’entreprise.

La Business Context Engine d’Apprento est une technologie en attente de brevet, utilisant des capacités de traitement automatique du langage naturel et de compréhension du langage naturel, permettant d’appréhender aussi bien la sémantique que les concepts de systèmes de contenus et de communication.

« Les chefs d’entreprise, les analystes de l’industrie et toute autre personne suivant notre secteur s’accordent à dire que les approches et solutions traditionnelles de gestion de l’information sont inadaptées et qu’il est nécessaire d’adopter une nouvelle approche plus intelligente », explique dans un communiqué Jim Geary, directeur exécutif de M-Files. « L’acquisition d’Apprento, combinée à notre partenariat récent avec ABBYY, vient renforcer notre engagement d’offrir une intelligence, comparable à celle de l’humain, permettant de traiter des quantités impressionnantes de contenus non structurés, hébergées au sein de systèmes déconnectés. »

Présent en France depuis le mois de février dernier, M-Files revendique des milliers de clients à travers le monde et plus de 500 partenaires opérant dans plus de 100 pays. L’entreprise figure notamment dans le Magic Quadrant ECM de Gartner et le Forrester Wave : ECM Business Content Services.