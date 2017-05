En plus d’être à l’avant-garde de la mode, Les Lunes figure parmi les premières entreprises à avoir adopté les nouvelles technologies de collaboration pour les équipes. Anna Lecat, fondatrice et PDG de la société, a eu l’idée de concevoir des vêtements à Paris, de les fabriquer à Shanghai (à partir de bambou cultivé localement) et d’ouvrir des points de vente aux États-Unis. Dropbox Paper l’a aidée à concrétiser cette idée en permettant à son équipe de communiquer à travers le globe.

L’entreprise utilise Paper pour tous les aspects de son activité, y compris le développement de ses produits, le marketing et les opérations. Des premiers croquis à l’essayage, son équipe développe toutes ses créations dans Paper en utilisant les commentaires pour lancer des discussions sur chaque modèle. Les stylistes basés aux États-Unis et les créateurs à Paris peuvent ainsi transmettre les retours des clients en toute facilité à tous les membres de l’équipe. « Notre processus de création commence avec nos clients », déclare Anna Lecat. « Ils nous donnent constamment d’excellentes idées sur la coupe, le style, les couleurs et les tissus. Et tout cela se fait dans Paper.”

Lire la suite : https://www.dropboxbusinessblog.fr/comment-les-lunes-gere-la-conception-et-le-marketing-de-ses-produits-avec-dropbox-paper/