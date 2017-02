Pionnier de la transmission d’informations numériques via la lumière LED, Lucibel démarre la construction de son réseau de distribution en France. La société vient pour cela de recruter au poste de directeur channel Didier Cousin, à l’origine en France et en Europe du réseau de distribution indirect de LXE, l’un des spécialistes des solutions radio fréquence bande étroite qui a donné naissance au Wifi. Sa mission : négocier des accords de distribution avec des grossistes à valeur ajoutée et recruter des intégrateurs et des revendeurs susceptibles de pousser ses points d’accès lumineux.

« Lucibel a identifié trois niches pour lesquelles sa technologie présente déjà un intérêt en alternative ou en complément au Wifi : là où le Wifi est interdit – la loi Abeille relative aux ondes électromagnétiques, le proscrit notamment dans les lieux d’accueil de la petite enfance – là où il existe des risques d’interception des échanges de données wifi et là où le Wifi ne fonctionne pas », explique Didier Cousin.

Plusieurs grands comptes ont déjà adopté sa technologie, tels Nexity, qui a équipé des salles de réunion de son siège parisien, Sogeprom, qui a équipé ses bureaux à La Défense. Lucibel a également équipé la maison de l’Enfance à Courbevoie.

Côté partenaires, la marque est en discussion avec plusieurs grands acteurs de l’IT en France tels IBM, Econocom, Axians, Also/BeIP, Lafi… La société sera présente sur l’édition 2017 d’IT Partner qui s’ouvre le 8 mars prochain pour y présenter son offre. Il sera possible pour les participants de tester son offre sur place.

Bidirectionnelle, celle-ci est constituée d’un plafonnier LED combiné à un point d’accès réseau et d’une clé de réception USB externe à émetteur infrarouge, proposés respectivement à 1.500 € et 800 €. Lucibel promet des prix divisés par trois d’ici à l’année prochaine. La normalisation, qui permettra notamment d’intégrer sa technologie directement dans les devices, devrait intervenir d’ici à 18 mois et la banalisation devrait prendre moins de trois ans, toujours selon Didier Cousin. Les débits proposés sont actuellement conformes à ceux du Wifi et devraient même à l’avenir largement les surpasser.