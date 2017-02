L’OVH World Tour devient l’OVH Cloud Day et prend son envol au Grand Palis à Lille le 28 février (de 9 h 30 à 17 h00). Au programme de la manifestation itinérante : conférences, annonces exclusives et networking autour du cloud. Ouvert à tous et totalement gratuit (restauration incluse), ce rassemblement débutera par un keynote de Laurent Allard, CEO d’OVH. Celui-ci reviendra sur les thématiques amorcées lors du précédent Summit : Digital Launch Pad, Marketplace, programme partenaires, déploiement stratégique du Cloud OVH et lancement de services comme le Mobile Hosting.

L’après-midi, un programme de neuf conférences proposera un tour complet des différentes utilisations du cloud et des technologies utilisées par l’hébergeur. Les participants auront ainsi l’occasion d’établir un parcours sur-mesure selon leur niveau d’expertise (de novice à avancé), leurs attentes et leurs projets : compréhension des types de cloud, sécurité et stockage des données, approche des usages d’OpenStack…

Partenaire d’OVH et de l’événement, VMware exposera sa technologie de virtualisation, sur laquelle s’appuie le Private Cloud OVH. Pour mieux comprendre les objectifs des utilisateurs au cas par cas, les sessions « Project Study » proposeront une expertise personnalisée à chaque participant Ensuite, le public aura l’occasion de rencontrer les experts OVH ainsi que les ambassadeurs du Digital Launch Pad, un programme mis en place par OVH au profit de startups cloud natives.

Après Lille, l’OVH Cloud Day fera étape dans sept autres grandes villes françaises (Paris, Bordeaux…).

Inscriptions : https://app.digitevent.net/fr/cloud_day_28022017

Programme :

9 h 30 : Accueil

10 h 30 : Keynote

12 h : Cocktail déjeunatoire — Networking

14 h : Proposition de différents parcours cloud autour des serveurs dédiés, du Public Cloud et du Private Cloud

17 h : Cocktail de fin — Networking

Pour en savoir plus : https://www.ovh.com/fr/events/CD28022017-ovh-cloud-day-lille