LogMeIn annonce l’intégration de deux de ses produits de communication et de collaboration, join.me et OpenVoice. Celle-ci permettra aux utilisateurs de join.me de participer à leurs réunions grâce à une ligne sans frais. Cette annonce est le premier cas d’intégration entre deux produits LogMeIn depuis la finalisation de la fusion entre LogMeIn et la suite GoTo de Citrix le 1er février dernier. join.me est dorénavant inclus dans les offres GoToMeeting, GoToWebinar et GoToTraining, tandis que les produits LogMeIn bénéficient de la technologie OpenVoice. Désormais, les utilisateurs des différents outils de la plateforme de collaboration pourront ainsi ajouter une option d’appel gratuit pour participer à des réunions.

La fusion entre LogMeIn et GoTo a permis d’enrichir du même coup les produits GoToMeeting, GoToWebinar, GoToTraining, join.me, OpenVoice et Grasshopper.