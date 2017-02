LogMeIn annonce la finalisation de sa fusion avec GetGo la filiale de Citrix qui héberge l’activité GoTo. Cette opération à 1,8 milliard de dollars a été officiellement conclue le 31 janvier. Effectuée sous la forme d’un Reverse Morris Trust (une opération de scission/fusion par voie d’échange qui permet à Citrix et à ses actionnaires de bénéficier du sursis d’imposition), cette opération réunit deux spécialistes des solutions d’accès à distance en mode SaaS. Elle donne ainsi naissance à une société générant plus d’un milliard de dollars de chiffre d’affaires chaque année et disposant de la dimension et des ressources nécessaires pour développer de nouveaux produits innovants.

« Nos deux sociétés possèdent deux des portefeuilles de produits les plus populaires, éprouvés et fiables sur le marché de la connectivité à travers le cloud, et sont de véritables modèles de réussite », explique dans un communiqué Bill Wagner, CEO de LogMeIn. « Cette fusion marque le début d’un nouveau chapitre. LogMeIn s’affirme ainsi comme un leader incontestable doté de la dimension, de la capacité d’innovation et de la vision nécessaires pour transformer les attentes de ses clients, employés et actionnaires, tout en révolutionnant ses principaux marchés. »