Dans une note adressée aux actionnaires, Micro Focus indique que les logiciels d’HPE que l’éditeur britannique s’apprête à acquérir affichaient au 30 avril une baisse de chiffre d’affaires d’environ 10% comparé au premier trimestre 2016. Les revenus provenant des licences et des services professionnels sont à l’origine de ce recul, tandis que le chiffre d’affaires généré par le support et le SaaS sont stables précise le document. Une situation qui ne semble pas alarmer le président exécutif de Micro Focus, Kevin Loosemore. « Nous sommes encouragés par les progrès rapides que la direction d’HPE Software a réalisé en développant une efficacité opérationnelle et par les changements réalisés par l’activité. Bien que le déclin à court terme par les licences soit désappointant, il n’est pas exceptionnel vu l’ampleur des changements en cours », affirme le dirigeant dans la note. Cela n’a pas empêché le titre Micro focus de chuter de 13% avant de reprendre quelques couleurs.

Le document indique que la transaction a obtenu le feu vert du Committee on Foreign Investment in the United States (CFIUS). Une assemblée générale des actionnaires sera convoquée prochainement afin de valider la fusion qui devrait être finalisée le 1er septembre prochain.

En septembre dernier, alors qu’on s’attendait à la cession des logiciels « non stratégiques » d’HPE au fonds Thoma Bravo, la firme de Palo Alto annonçait la scission et la fusion de l’activité au sein d’une nouvelle filiale qui sera ensuite fusionnée avec une filiale de Micro Focus créée pour l’occasion, une opération valorisée 8,8 milliards de dollars. Concrètement, l’éditeur britannique va verser 2,5 milliards de dollars à HPE. Les actionnaires de la firme américaine recevront par ailleurs des actions représentant 50,1% de la nouvelle société commune et d’une valeur globale estimée à environ 6,3 milliards de dollars. La fusion de cette dernière avec l’éditeur de Newbury donnera ensuite naissance à une nouvelle entreprise Micro Focus. Celle-ci sera dirigée par le patron d’HPE Software, Chris Hsu. Il remplacera l’actuel CEO de Micro Focus, Stephen Murdoch, qui deviendra directeur opérationnel du nouvel ensemble. Kevin Loosemore conservera quant à lui son poste de président exécutif.

Rappelons que l’activité logicielle cédée par HPE comprend Autonomy, l’éditeur britannique acquis par la firme de Palo Alto pour 11,1 milliard de dollars en 2011. L’opération, à l’origine d’une saga judiciaire sur fond d’accusations de fraude à l’encontre du management d’Autonomy, s’est soldée pour HPE (alors HP) par une charge exceptionnelle de 8,8 milliards de dollars, laquelle a fait sombrer le constructeur profondément dans le rouge.