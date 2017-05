Tiré par l’international, Gfi publie des résultats trimestriels en croissance de plus de 15% sur un an. Le groupe informatique enregistre au premier un chiffre d’affaires de 280,5 millions d’euros, en croissance de 15,4%.

La France, qui représente 75% du chiffre d’affaires du groupe, enregistre une légère croissance de 1,2% à 210,3 millions d’euros. Gfi attribue ce faible taux de croissance à une base de comparaison extrêmement forte, le premier trimestre 2016 ayant enregistré deux opérations majeures d’outsourcing (CNES et 3SI), qui représentent ensemble près de 5 points de croissance.

À l’international, les ventes du trimestre se sont élevées à 70,3 millions d’euros, soit quasiment le double (+99,6%) du montant des ventes enregistrées un an auparavant. La croissance organique s’élève à 13,3 %. Ces excellents chiffres résultent à la fois du dynamisme des activités historiques et de l’apport des sociétés Efron (Espagne et Amérique du Sud) et Roff (Portugal) rachetées au quatrième trimestre 2016. La région Ibérie-Latam représente ainsi à elle seule 19,3% du chiffre d’affaires global, soit 54,1 millions d’euros.

Avec 12,5 millions d’euros de chiffre d’affaires, l’Europe du Nord et de l’Est enregistre une croissance de 98,4 %, alimentée essentiellement par l’intégration de la société polonaise Impaq, acquise en mars 2016. En outre, les activités historiques au Belux ont connu un fort regain d’activité.

Enfin, la zone Maroc-Afrique enregistre des revenus de 2,8 millions d’euros, en baisse de 8% à cause du décalage de certaines opérations.

Au 31 mars, les effectifs productifs du groupe s’élevaient à 8.460 personnes, contre 8.260 l’an dernier, essentiellement du fait des variations de périmètre.

« Le premier trimestre du Groupe avec 15,4 % de croissance a été très dynamique. Nous sommes très heureux d’enregistrer sur l’étranger, une priorité du groupe, un doublement des ventes sur le premier trimestre traduisant à la fois une forte dynamique organique, mais aussi la qualité de l’intégration des dernières sociétés acquises telles que Impaq, Efron et Roff », commente dans un communiqué le PDG du groupe, Vincent Rouaix.

Au vu de ses résultats, Gfi maintient ses objectifs pour 2017, à savoir une croissance du chiffre d’affaires et l’amélioration de la marge opérationnelle.