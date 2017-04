Si l’on en croit le guide semestriel de l’intelligence artificielle cognitive d’IDC, le chiffre d’affaires de ce secteur d’activités atteindra 12,5 milliards de dollars cette année, soit une croissance de 59,3% comparé à 2016. Cette forte croissance ne devrait pas faiblir au cours des prochaines années puisque le cabinet d’analyse prévoit un taux de croissance moyen annuel de 54,4% d’ici 2020, année où les revenus franchiront le cap des 46 milliards de dollars. « Les applications intelligentes basées sur l’informatique cognitive, l’intelligence artificielle et le deep learning forment la prochaine vague de technologies qui transforment la manière dont les consommateurs et les entreprises travaillent, apprennent et jouent », commente dans un communiqué David Schubmehl, directeur de recherche Cognitive Systems & Content Analytics chez IDC. « Ces applications ont été développées et implémentées sur des plateformes logicielles d’intelligence artificielle et cognitive qui offrent les outils et les capacités de fournir des prédictions, des recommandations ainsi qu’une assistance intelligente à travers l’utilisation de système cognitifs, de machine learning et d’intelligence artificielle. Les systèmes cognitifs et d’intelligence artificielle sont devenus rapidement une part essentielle des infrastructures IT et toutes les entreprises ont besoin de planifier l’adoption et l’usage de cette technologie en leur sein. »

Selon IDC, le secteur qui générera le plus de dépenses en 2017 (4,5 milliards de dollars) sera celui des applications cognitives, qui incluent les processus cognitifs et les applications industrielles qui apprennent automatiquement et font des recommandations ou des prédictions. Les plateformes logicielles cognitives et d’intelligence artificielle, qui offrent les outils et les technologies pour analyser, organiser, accéder et fournir des services de conseil basés sur un tas d’information structurées et non structurées, bénéficieront d’environ 2,5 milliards de dollars d’investissements cette année. Les dépenses en matière d’informatique cognitive et de services professionnels dépasseront quant à elles les 3,5 milliards de dollars tandis que les serveurs et les systèmes de stockage dédiés généreront 1,9 milliard de dollars. Tous ces secteurs connaîtront une forte croissance d’ici 2020, tirés par les applications cognitives et leur taux de croissance moyen annuel de 69,6%.

Les systèmes les déployés cette année concerneront la gestion de la qualité et les systèmes de recommandation, les systèmes de diagnostics et de traitement, les agents logiciels pour le support client, les systèmes automatisés de détection des menaces et de prévention ainsi que les systèmes de recherche et d’analyse des fraudes. Ensemble, ces secteurs pèseront cette année près de la moitié des dépenses en matière d’intelligence artificielle et cognitive croit savoir IDC.

Sur un plan géographique, ce sont les Etats-Unis qui tireront, et de loin, le marché en 2017 avec 9,7 milliards de dollars dépensés, devant la région EMEA et l’Asie/Pacifique qui bénéficie toutefois du plus fort taux de croissance (107% de CAGR pour le seul Japon). Cette région devrait même supplanter la zone EMEA en 2020.