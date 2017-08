Dans l’analyse qu’il consacre à HPE au sein de la dernière édition de son quadrant magique dédié aux baies de stockage 100% flash (sorti mi-juillet), Gartner accorde une large place à l’offre Nimble et à sa cohabitation avec l’offre historique de HPE. Voici ce qu’écrit Gartner :

« L’acquisition de Nimble Storage le 17 avril dernier a permis à HPE d’étendre son portefeuille existant de baies 3PAR StoreServ. Deux lignes de produits cohabitent donc désormais : les produits 3PAR StoreServ, qui se caractérisent par une architecture commune et une pile logicielle partagée pour les baies hybrides ; et la série Nimble Predictive AF, qui se distinguent également par leur architecture commune et un microcode partagé sur ses l’équivalent de ses baies hybrides.

Pour mieux différencier les deux gammes, HPE a fait évoluer sa terminologie traditionnelle. Les termes haut de gamme/bas de gamme ont été abandonnés au profit des termes « flexibilité » et « simplicité », le premier décrivant la gamme 3PAR StoreServ et le second la gamme Nimble Predictive AF. Pour autant, les modèles AF les plus performants peuvent être déployés sans problème en environnement multipetaoctet et la plus petite configuration 3PAR est parfaitement adaptée aux projets où la capacité et le besoin en IOPS sont faibles.

Le support des baies Nimble Storage jouit d’une satisfaction client élevée en raison de la facilité d’utilisation des systèmes et de son outil de surveillance et de support à distance, InfoSight Predictive Analytics, qui traite de façon proactive les problèmes des clients. L’objectif affiché de HPE est de porter InfoSight sur les systèmes 3PAR pour en améliorer le support prédictif. Mais il est trop tôt pour dire si cette technologie pourra être porté rapidement sur la base installée HPE existante.

Les deux lignes de produits s’appuient sur une technologie SSD offrant un rapport coût-performance avantageux et offrent des fonctionnalités de déduplication et de compression de données (récemment avec HPE 3PAR), associées à des garanties d’efficacité.

HPE détient une position de leader du marché en termes d’évolutivité grâce à son architecture de scale-up/scale-out, qui bénéficie de services robustes de résilience et de gestion. En se séparant de HP Inc., HPE a démontré sa capacité à rester engagé de manière agressive sur le marché du stockage, en particulier dans la catégorie des baies 100% flash, en attirant plus de partenaires et en pénétrant davantage dans les secteurs verticaux et les géographies clés. De plus, on s’attend à ce que Nimble Storage tire parti de l’influence des canaux de HPE pour jouer la course en tête sur les marchés émergents.

Points forts

Les deux lignes de produits disposent d’une architecture flexible capable d’utiliser les SSD NVMe Peripheral Component Interface Express (PCIe) et les mémoires de classe de stockage sans interruption de service.

Avec ses analyses détaillées et ses fonctions de résolution proactive, le support Infosight est capable d’identifier des problèmes y compris en dehors de l’infrastructure de stockage, gage d’une satisfaction élevée des clients.

HPE parvient à mettre en avant avec succès la proposition de valeur élargie des baies 100% flash en utilisant son programme « flashonomics » qui vise à vendre des résultats commerciaux aux clients plutôt que des « vitesses » et des « flux ».

Points faibles

Le portefeuille HPE, incarné par sa suite de logiciels 3PAR File Persona, continue d’évoluer en tant que plateforme de stockage en réseau autonome. Nimble ne fournit que des protocoles de stockage en mode bloc.

Les clients existants de 3PAR et Nimble qui ont l’habitude de n’utiliser qu’une seule interface graphique d’administration ne sont probablement pas enclins à avoir des baies hétérogènes dans leur infrastructure.

Il est encore à savoir si HPE peut intégrer efficacement les capacités de support et de service de Nimble à l’ensemble de sa base installée sans dégradation des niveaux de service. »