Linkbynet signe sa première acquisition depuis sa levée de 50 M€ auprès du fonds Keensight Capital en août 2016. L’infogéreur et hébergeur cloud a jeté son dévolu sur Treeptik, une jeune société d’expertise de 25 consultants (1,2 M€ de chiffre d’affaires annuel), basée à Aix-en-Provence, spécialisée dans le développement agile, le DevOps et la technologie Docker. Treeptik emploie notamment l’un des 60 Docker Captain (plus haut niveau d’expertise Docker) rescensés dans le monde et 7 consultants et formateurs certifiés Docker EE.

Des expertises particulièrement rares et convoitées sur le marché qui devraient immédiatement trouver à s’employer chez les clients de Linkbynet. De fait, « en apprenant la nouvelle du rachat, des dizaines de clients nous ont immédiatement remonté des besoins en matière de DevOps et de conteneurs », expose Stéphane Aisenberg, président de Linkbynet.

Autre argument ayant décidé Linkbynet à passer à l’acte : Treeptik est l’organisateur du Devops D-Day, l’un des principaux événements DevOps au niveau européen, avec plus de 700 participants inscrits à son édition d’octobre prochain. De quoi donner à linkbynet une caisse de résonnance appréciable sur toutes les entreprises participantes utilisatrices d’expertises Devops et Docker.

Les deux co-fondateurs de Treeptik Arnaud Lambert et Fabien Amico restent à la tête de l’équipe et intègrent le conseil d’administration de Linkbynet. L’infogéreur, qui compte désormais plus de 600 collaborateurs (dont 350 en France) et vise 60 M€ de chiffre d’affaires cette année (contre 42 M€ en 2015), entend poursuivre sa politique de croissance externe en rachetant des sociétés aux métiers complémentaires (sécurité, cloud…) et des confrères positionnés comme lui sur le management d’infrastructures multicloud.