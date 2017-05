Faut-il y voir une conséquence de l’arrivée au pouvoir de Donald Trump ? Infosys prévoit d’embaucher 10.000 travailleurs américains au cours des deux années à venir. Dans le cadre de cette initiative, le spécialiste indien du conseil et des services technologiques ouvrira quatre nouveaux centres technologiques et d’innovation dans le pays en mettant l’accent sur les domaines de pointe, y compris l’intelligence artificielle, l’apprentissage des machines, l’expérience utilisateur, les technologies numériques émergentes, le cloud et le big data.