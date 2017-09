D’après le baromètre Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker d’IDC, le chiffre d’affaires global des fournisseurs de systèmes convergés a grimpé en un an pour atteindre 6,3 milliards de dollars au deuxième trimestre. Au cours de ce dernier, le marché a consommé 1,78 exaoctet de capacités supplémentaires, soit une progression annuelle de 5,6%. « Le marché de la convergence progresse au sein de nouveaux environnements et auprès d’un nouvel éventail de clients », explique dans la présentation de l’étude Eric Sheppard, directeur de recherche Enterprise Storage & Converged Systems chez IDC. « Cette expansion est conduite par de nouveaux produits offrant de nouveaux niveaux d’automatisation, une intégration plus étroite des technologies et, dans beaucoup de cas, des solutions définies par logiciel basées sur des architectures évolutives. »

Le cabinet d’analyse fait la distinction entre quatre segments : les infrastructures intégrées, les systèmes de référence certifiés, les plateformes intégrées et les systèmes hyperconvergés. Les infrastructures intégrées et les systèmes de référence certifiés rassemblent de base serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux et des éléments basiques de gestion. Les plateformes intégrées, couplent des systèmes intégrés à une pile de logiciels préinstallés et à de l’ingénierie des systèmes personnalisée (outils de développement d’applications, bases de données, outils de test et d’intégration…). Enfin, les systèmes hyperconvergés réunissent le stockage de base et des fonctionnalités de calcul dans une seule solution hautement virtualisée basée sur des serveurs x86.

Au cours du trimestre, les infrastructures intégrées et les systèmes de référence certifiés, qui pèsent ensemble 49,6% du marché malgré le basculement vers les solutions hyperconvergées, ont généré 1,56 milliard de dollars de revenus. Cela représente une baisse de 1,5% sur un an. Avec 758,2 millions de dollars de revenus (+3,8%) et une part de marché de 48,5%, Dell EMC domine encore très largement ces deux segments, devant Cisco/Netapp (33,0% de PM, +20,1%).

Top 3 Companies, Worldwide Integrated Infrastructure and Certified Reference Systems, Second Quarter of 2017 (Revenues are in Millions) Company 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q16 Revenue 2Q16 Market Share 2Q17 /2Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $758.2 48.5% $730.4 46.0% 3.8% 2. Cisco/NetApp $516.1 33.0% $429.5 27.1% 20.1% 3. HPE $184.7 11.8% $290.7 18.3% -36.5 All Others $104.1 6.7% $135.6 8.6% -23.3% Total $1563.0 100% $1586.3 100% -1.5% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, September 26, 2017 * Note: Dell Inc. represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.

Les plateformes intégrées ont quant à elles vu leurs ventes reculer sur un an de 4,9%, générant 822,3 millions de dollars. Elles pèsent ainsi 26,1% du marché. Oracle domine ce segment, générant un chiffre d’affaires de 510,6 millions de dollars (+5,7%) et capturant 62,1% des ventes.

Top 3 Companies, Worldwide Integrated Platforms, Second Quarter of 2017 (Revenues are in Millions) Company 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q16 Revenue 2Q16 Market Share 2Q17 /2Q16 Revenue Growth 1. Oracle $510.6 62.1% $483.1 55.8% 5.7% 2. HPE $65.4 8.0% $84.7 9.8% -22.7% 3. IBM $40.6 4.9% $44.4 5.1% -8.6% All Others $205.7 25.0% $252.9 29.2% -18.7% Total $822.3 100% $865.1 100% -4.9% Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, September 26, 2017

Enfin, les ventes de systèmes hyperconvergés ont grimpé de 48,5%, générant un chiffre d’affaires de 763,4 millions de dollars. Ce segment représente un petit quart (24,2% du marché). IDC ne donne malheureusement pas le détail des ventes par fournisseur.