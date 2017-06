La croissance des systèmes convergés ralentit constate IDC, et si les chiffres sont encore positifs ils le doivent aux systèmes hyperconvergés. Au cours du premier trimestre, les ventes de systèmes convergés en général ont grimpé de 4,6% dans le monde pour atteindre 2,67 milliards de dollars. Les capacités de stockages livrées on atteint 1,48 exaoctet, soit une progression annuelle de 7,1%.

Le cabinet d’analyse fait à présent la distinction entre quatre segments : les infrastructures intégrées, les systèmes de référence certifiés, les plateformes intégrées et les systèmes hyperconvergés. Les infrastructures intégrées et les systèmes de référence certifiés rassemblent de base serveurs, systèmes de stockage, équipements réseaux et des éléments basiques de gestion. Les plateformes intégrées, couplent des systèmes intégrés à une pile de logiciels préinstallés (outils de développement d’applications, gestion de bases de données, outils de test et d’intégration…). Enfin, les systèmes hyperconvergés réunissent le stockage de base et des fonctionnalités de calcul dans une seule solution hautement virtualisée.

Au cours du trimestre, les infrastructures intégrées et les systèmes de référence certifiés, qui pèsent ensemble 51,3% du marché malgré le basculement vers les solutions hyperconvergées, ont généré 1,37 milliard de dollars de revenus. Cela représente une baisse de 3,3%. Avec 647,8 millions de dollars de revenus (-2,9%) et une part de marché de 47,2%, Dell EMC domine encore très largement ces deux segments, devant Cisco/Netapp (28,8% de PM, +26,1%) dont les solutions sont toutefois les seules à enregistrer une progression de leurs ventes.

Top 3 Vendors, Worldwide Integrated Infrastructure and Certified Reference Systems, First Quarter of 2017 (Revenues are in Millions) Vendor 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q16 Revenue 1Q16 Market Share 1Q17 /1Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc.* $647 .8 47.2 % $667 .3 47.0 % -2.9 % 2. Cisco/NetApp $395 .6 28.8 % $313 .7 22.1 % 26.1 % 3. HPE $206 .2 15.0 % $291 .1 20.5 % -29.2 % All Others $122 .8 9.0 % $146 .9 10.4 % -16.4 % Total $1,372 .5 100 % 1,419 .1 100 % -3.3 % Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, June 22, 2017

* Note: Dell Inc. represents the combined revenues for Dell and EMC sales for all quarters shown.

Les plateformes intégrées ont quant à elles vu leurs ventes reculer de 13,3%, générant 635,9 millions de dollars. Elles pèsent ainsi 23,8% du marché. Oracle domine ce segment, générant un chiffre d’affaires de 348,7 millions de dollars et capturant 54,8% des ventes.

Top 3 Vendors, Worldwide Integrated Platforms, First Quarter of 2017 (Revenues are in Millions) Vendor 1Q17 Revenue 1Q17 Market Share 1Q16 Revenue 1Q17 Market Share 1Q17 /1Q16 Revenue Growth 1. Oracle $348 .7 54.8 % $379 .6 51.8 % -8.1 % 2. HPE $61 .7 9.7 % $65 .8 9.0 % -6.2 % T3* IBM $19 .9 3.1 % $26 .6 3.6 % -25.1 % T3* Hitachi $19 .6 3.1 % $28 .0 3.8 % -30.1 % All Others $185 .9 29.2 % $233 .1 31.3 % -20.2 % Total $635 .9 100 % $733 .1 100 % -13.3 % Source: IDC Worldwide Quarterly Converged Systems Tracker, June 22, 2017

* Note: IDC declares a statistical tie in the worldwide converged systems market when there is a difference of one percent or less in the vendor revenue shares among two or more vendors.

Enfin, les ventes de systèmes hyperconvergés ont bondi de 64,7% au cours du premier trimestre, générant un chiffre d’affaires de 665,1 millions de dollars. Ce segment représente désormais 2quasiment un quart (24,9% du marché). IDC ne donne malheureusement pas le détail des ventes par fournisseur.