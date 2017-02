Avec les T650 et X650, Lexmark améliore le temps de sortie de la première page, ajoute de nouvelles options de papiers et de finition avancées ainsi que des fonctions de gestion d’autorisation d’accès.

Produits : Les Lexmark T650 et X650 succèdent aux T640 et X640, ses gammes d’imprimantes et de multifonctions laser monochrome A4 pour groupes de travail.

Ce qui change : Lexmark améliore les temps de sortie de la première page (moins de 8 secondes) et élargit la gamme d’options papier acceptées ainsi que le nombre de finitions possibles (avec l’intégration sur certains modèles de fonctions agrafage, tri, décalage). Une nouvelle fonction, baptisée MyMFP, permet de sauvegarder ses paramétrages personnels sur une clé USB.

De nouvelles fonctions d’autorisation d’accès (à des fonctions ou des paramétrages) en lien avec l’annuaire de l’entreprise font également leur apparition, ainsi qu’une fonction copie distante (qui permet de copier sur une machine et d’imprimer sur une autre). Des fonctions qui seront du reste déclinées sur les plates-formes couleur qui arriveront en mars.

A noter également la possibilité de réaliser des copies et de les envoyer vers un autre copieur l’ajout d’un mode éco (qui réduit la consommation d’énergie en diminuant la vitesse d’impression) et d’un mode silence (51 DB au lieu de 54). Enfin, ces modèles supportent désormais les nouveaux formats sécurisés Acrobat PDF 1.6.

Caractéristiques : Les Lexmark T650 et X650 affichent des vitesses d’impression allant de 43 à 54 pages par minutes ; disposent du recto-verso en standard en standard et sont compatibles avec trois capacités de cartouches (selon les modèles) : standard (7.000 pages), haute capacité (25.000 pages) et très haute capacité (36.000 pages). Certains modèles disposent de réceptacles intégrés de type boîte aux lettres 4 cases et acceptent jusqu’à 4.800 feuilles.

Marché : Lexmark revendique une part de marché de 15% sur les lasers monochrome A4 (en deuxième position derrière HP). Un marché qui se caractérise par le déclin des produits moyen-haut de gamme (sur lequel se situe exclusivement Lexmark) au détriment de l’entrée de gamme. Bien qu’en recul, « le segment des produits positionnés à plus de 400 € pèse encore 40% du marché en valeur et reste stratégique dans les entreprises », explique Stéphanie Kersanty, responsable groupe marketing produits, solutions & services de Lexmark France.

Grossistes : Tech Data, Ingram Micro, Dexxon, ETC, Actebis

Prix : entre 739 € HT et 4079 €

Disponibilité : depuis fin janvier