L’éditeur de solutions de signature de mails Letsignit a noué un partenariat avec Also afin d’élargir la commercialisation de son offre à l’échelle européenne. Ses produits seront proposés via la market place Also. Letsignit souhaite profiter de la dynamique cloud en proposant son offre freemium de signatures mails aux entreprises européennes lors de leur migration vers Office 365.

« Nous sommes fiers d’avoir conclu cet accord de grande envergure qui va fortement dynamiser notre croissance en Europe et nous permettre de nous référencer au sein de la market place Also. Nous allons nous appuyer sur la puissance d’Also pour accéder à de nouvelles opportunités. L’objectif principal est de capitaliser sur les opportunités de business très nombreuses au vu de l’explosion du nombre de migrations sur Office 365, en intégrant Letsignit Starter gratuitement dans toutes les offres de migration », commente dans un communiqué Sébastien Télouk, directeur des ventes de la société.