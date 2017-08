Les pénuries de composants ont fini par peser sur les coûts et les marges de Lenovo qui annonce une perte de 72 millions de dollars pour son premier trimestre fiscal 2018. Ses premières pertes depuis septembre 2015, rappelle Reuters. Le fabricant chinois d’ordinateurs avait réalisé un profit de 173 M$ sur la même période l’année dernière. Ses revenus sont restés stables à 10,015 milliards de dollars. L’entreprise a d’ores et déjà prévenu qu’elle allait probablement être obligée de remonter ses prix de vente pour protégéer ses marges si les pénuries de composants devaient perdurer. L’entreprise a également regretté que si les prix de la plupart des composants s’étaient stabilisés, ceux des mémoires avaient continué d’augmenter. Et ils devraient poursuivre leur inflation au moins jusqu’à la fin de l’année. La forte de demande de l’industrie automobile a aussi tendance à pousser les prix des batteries vers le haut.

Confronté comme les autres fabricants de PC à la désaffection des consommateurs qui se tournent massivement vers les appareils mobiles, Lenovo enregistre néanmoins un déclin de son activité PC plus prononcé que ses concurrents. Ses ventes ont reculé de 6% sur le trimestre contre 3% pour le marché. Le constructeur a toutefois fait montre d’optimisme concernant ses activités mobile et datacenter, qui ont vu leur résultat opérationnel s’améliorer séquenciellement. Les revenus de son business mobile ressortent ainsi en croissance de 2% et ses pertes se sont réduites. En revanche les revenus de son activité datacenter plongent de 11% et son résultat opérationnel se creuse, passant de 31 M$ il y a un an à 114 M$. Mais Lenovo promet que cette activité redeviendra profitable d’ici à deux ans.