Lenovo vient d’annoncer le lancement de l’appliance DX8200D. Basée sur le serveur System x3650 M5 du constructeur chinois, elle intègre le logiciel de virtualisation SANSymphony de DataCore Software. « Cette nouvelle offre est la dernière étape importante dans l’effort déployé par Lenovo afin de favoriser l’adoption de la technologie software-defined data center qui offre à l’utilisateur des avantages décisifs tels qu’une plus grande agilité et une plus grande simplicité, ainsi que des bénéfices économiques », explique Lenovo dans un communiqué. Cet accord OEM avec l’éditeur de Fort Lauderdale intervient après l’acquisition de deux de ses partenaires technologiques en matière de stockage par HPE.

Le premier est le spécialiste de l’hyperconvergence SimpliVity racheté par HPE en février dernier. SimpliVity et Lenovo avaient signé en août 2015 un accord afin d’intégrer la plateforme OmniStack du premier dans les serveurs System x3650 M5 du second, les mêmes donc que ceux qui intègrent la technologie DataCore.

Le second partenaire acquis – ou plutôt en cours d’acquisition – par la firme de Palo Alto est Nimble Sorage. Au mois mois d’octobre dernier, le constructeur chinois avait annoncé ThinkAgile, une offre pré-intégrée associant des serveurs Lenovo, les solutions de stockage flash de Nimble Storage ainsi que la technologie réseau provenant du rachat des serveurs x86 d’IBM, le tout fonctionnant avec le logiciel de gestion des infrastructures XClarity de Lenovo. Commercialisée par le channel du fabricant, l’offre était limitée au marché américain mais devait dans un deuxième temps être étendue à l’ensemble du monde. ThinkAgile vient de disparaître de toutes les pages qui lui étaient consacrée sur le site web de Lenovo. « Nous n’avons pas d’autre relations concernant des infrastructures converges pré-intégrées », avait affirmé à l’époque le responsable channel de Nimble Storage, Dan Leary. « Ce qu’il y a de vraiment remarquable, ce sont les ramifications à long terme de notre relation. Il s’agit d’un partenariat technologique collaboratif qui nous mènera à d’autres développements », avait-il alors ajouté. Les choses ont bien changé depuis.

L’annonce de la nouvelle appliance DX8200D, destinée au marché des PME, a été plutôt bien perçue par les revendeurs Lenovo américains constatent nos confrères de CRN. Toutefois la plupart des partenaires interrogés estiment que le fabricant a encore beaucoup de chemin à faire pour être un acteur crédible sur le marché du SDDC. Un chemin que la perte de SimpliVity et Nimble Storage rallonge quelque peu. « On ne voit pas très bien ce que Lenovo va faire à long terme sur le marché du datacenter. Ils ont besoin de se renforcer sur le stockage », explique un partenaire de Floride. « Je ne critique pas la stratégie de Lenovo. Je dis simplement qu’ils doivent porter une plus grande attention au stockage et ne pas mettre tous leurs œufs dans le panier DataCore. » Et de conclure, « Ils doivent faire attention sur ce qui se passe sur le marché du stockage avant qu’HPE n’en achète tous les acteurs. »