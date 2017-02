Le fait mérite d’être signalé. Alors que le secteur du PC voit ses ventes reculer de 2% au quatrième trimestre, Lenovo peut se targuer de ventes en augmentation sur ce marché où le constructeur chinois se pose en leader avec 22,4% des livraisons (chiffres IDC). Le PC & Smart Devices Business Group du constructeur enregistre en effet une progression annuelle de 2% à 8,6 milliards de dollars. Progression modeste mais qui fait figure d’exception dans le bilan du troisième trimestre décalé du fabricant chinois.

Le groupe d’activités mobile, qui regroupe les smartphones marqués Lenovo et Motorola, voit en effet son chiffre d’affaires chuter de 23% sur un an à 2,2 milliards de dollars. C’est toutefois 7% de plus qu’au trimestre précédent.

Baisse également pour le Data Center Group, qui regroupe les serveurs, les appareils de stockage, des logiciels et des services. Son chiffre d’affaires atteint 1,1 milliard de dollars, soit une baisse de 20 % en glissement annuel, et de 3 % en glissement trimestriel.

Le chiffre d’affaires consolidé du groupe s’établit à 12,2 milliards de dollars, en recul de 6% sur un an. Le résultat avant impôts plonge de 68% à 101 millions de dollars. Le résultat net suit une même courbe (-67 %) pour s’établir à 98 millions de dollars.

Malgré ces résultats très décevants dans l’ensemble, le groupe fait preuve d’optimisme, estimant que le plus dur est derrière lui. « Notre activité PC demeure performante, notre activité Mobile réalise des progrès constants et notre activité Centres de données applique désormais un plan d’amélioration clair. Bien qu’un certain temps soit nécessaire pour bâtir des compétences clés dans ces deux nouveaux moteurs de croissance, nous sommes persuadés que nous pourrons atteindre une croissance équilibrée et profitable dans ces deux activités », explique dans un communiqué le président et CEO du fabricant, Yang Yuanqing.

Sur un plan géographique, le chiffre d’affaires baisse en un an de 2% en Chine (3,5 milliards de dollars), de 14% dans la zone Asie/Pacifique (1,7 milliard de dollars), de 8% sur le continent américain (3,6 milliards de dollars). Dans la région EMEA, il recule de 2,7% à 3,4 milliards de dollars mais augmente de 23% par rapport au trimestre précédent. La perte avant impôt sur la zone se chiffre à 102 millions de dollars, soit une marge de -3%.