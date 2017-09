Le marché du stockage poursuit sa mutation vers le cloud. Malgré leur virage vers les solutions tout flash ou convergées/hyperconvergées, les fournisseurs traditionnels sont à la peine dans un marché en légère progression (+2,9%) qui atteint sur le deuxième trimestre 10,8 milliards de dollars. Seule exception : Netapp dont les livraisons ont progressé de 16,7%. Tous les autres acteurs historiques ont en revanche vu leur chiffre d’affaires décliner, le plus mal en point étant le numéro deux du marché derrière HPE, Dell EMC, dont les revenus ont chuté de 26,7%. Avec un modeste -0,4%, IBM ne s’en sort pas trop mal. Les grands vainqueurs du trimestre sont toutefois les fournisseurs ODM qui fournissent directement les datacenters et dont le chiffre d’affaires global bondit de 73,5% à 2,5 milliards de dollars.

Les ventes de serveurs de stockage ont généré 2,9 milliards de dollars, un chiffre d’affaires en baisse de 13,4%. Le plus important segment du marché, celui des systèmes de stockage externes, a quant à lui engrangé 5,3 milliards de dollars, ce qui représente une baisse sur un an de 5,4%. Ce segment est toujours dominé par Dell EMC dont les revenus ont toutefois chuté de 22,3% à 1,5 milliard de dollars. Grâce à son gain de 16,7%, NetApp frôle les 700 millions de dollars de revenus (695 millions de dollars) et devance désormais HPE dont le chiffre d’affaires recule de 9,2% à 622 millions de dollars. Derrière on trouve IBM et Hitachi, lesquels enregistrent respectivement un gain de 0,3% et une baisse de 4,5%.

Top 5 Vendor Groups, Worldwide Total Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter of 2017 (Revenues are in US$ millions) Company 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q16 Revenue 2Q16 Market Share 2Q17/2Q16 Revenue Growth 1. HPE/New H3C Group b c $2,170.3 20.1% $2,500.2 23.8% -13.2% 2. Dell Inc a $1,993.0 18.4% $2,717.1 25.9% -26.7% 3. NetApp $694.6 6.4% $595.4 5.7% 16.7% 4. IBM $566.3 5.2% $568.5 5.4% -0.4% 5. Hitachi $412.6 3.8% $429.0 4.1% -3.8% ODM Direct* $2,520.2 23.3% $1,452.6 13.8% 73.5% Others $2,451.3 22.7% $2,238.1 21.3% 9.5% All Vendors $10,808.2 100.0% $10,500.9 100.0% 2.9% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, September 14, 2017

a – Dell Inc represents the combined revenues for Dell and EMC.

b – Due to the existing joint venture between HPE and the New H3C Group, IDC will be reporting market share on a global level for HPE as « HPE/New H3C Group » starting from 2Q 2016 and going forward.

c – HPE/New H3C Group includes the acquisition of Nimble, completed in April 2017.

* – For this release of the Enterprise Storage Systems Tracker, IDC has completed a historical revision of the ODM Direct revenue and capacity going back to 1Q 2013.

Top 5 Vendors Groups, Worldwide External Enterprise Storage Systems Market, Second Quarter of 2017(Revenues are in Millions) Company 2Q17 Revenue 2Q17 Market Share 2Q16 Revenue 2Q16 Market Share 2Q17/2Q16 Revenue Growth 1. Dell Inc a $1,515.9 28.4% $1,951.6 34.6% -22.3% 2. NetApp $694.6 13.0% $595.4 10.6% 16.7% 3. HPE/New H3C Group b c $621.9 11.6% $684.8 12.1% -9.2% 4. IBM $540.1 10.1% $538.5 9.5% 0.3% 5. Hitachi $400.1 7.5% $419.0 7.4% -4.5% Others $1,566.8 29.3% $1,453.4 25.8% 7.8% All Vendors $5,339.4 100.0% $5,642.7 100.0% -5.4% Source: IDC Worldwide Quarterly Enterprise Storage Systems Tracker, September 14, 2017

