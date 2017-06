Le jugement date du 29 mars et semblait enfoui pour de bon. La candidature du PDG de Linagora, Alexandre Zapolsky, aux législatives sous les couleurs d’En Marche, l’a fait déterrer par France 3. On apprend que l’éditeur open source a été condamné par la 17ème chambre correctionnelle de la Cour d’appel de Versailles pour harcèlement moral, déclarant nul le licenciement d’un collaborateur. Fait rarissime : le PDG de l’entreprise est directement mis en cause dans l’arrêt du tribunal qui évoque « la violence de Monsieur Zapolsky avec les salariés de la société » ainsi que des « techniques de management cruel, se basant sur la peur, utilisées par le PDG auprès de ses employés et de son équipe de managers » « J’ai pu observer de nombreux dysfonctionnement sur ce plan, allant jusqu’à la menace physique et la maltraitance morale des individus travaillant chez Linagora », a notamment déclaré un salarié de Linagora à la barre du tribunal.

Précisons que le candidat d’En Marche a été battu dans la troisième circonscription du Var par le député LR sortant, Jean-Louis Masson.