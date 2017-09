Cette semaine, 20,5 millions d’euros ont été investis dans l’industrie numérique française.

La plus grosse opération est la levée de fonds réalisée par Vulog, qui a récolté 17,5 millions d’euros auprès des investisseurs Frog Capital (Royaume-Uni), Inven Capital (République Tchèque), Fonds Ecotechnologies et ETF Partners. La plateforme SaaS de solutions d’auto-partage souhaite utiliser cet argent pour développer sa présence à l’international, notamment aux Etats-Unis et en Chine. L’éditeur a déjà bénéficié d’une première levée de fonds de 8,4 millions d’euros en 2015.

De son côté, la plateforme de data marketing Mediarithmics a obtenu 3 millions d’euros de Ventech. A cette occasion, Claire Houry, Managing Partner chez Ventech rejoint le conseil d’administration de la société. Cette dernière compte elle aussi utiliser ses fonds pour accélérer son développement à l’international, notamment auprès des éditeurs et régies publicitaires en Allemagne, en Espagne, en Italie, ainsi qu’au Royaume-Uni. Elle va par ailleurs renforcer ses équipes commerciales et techniques. Mediarithmics compte des entreprises comme BlaBlaCar et Coca-Cola parmi ses clients.